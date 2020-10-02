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В "черном списке" ЕС — 28 силовиков и 12 человек, связанных с ЦИК
Источник материала: Партизан
Евросоюз опубликовал имена 40 представителей Беларуси, попавших под санкции.
В него вошли 28 силовиков и 12 человек, связанных с деятельностью Центризбиркома. Так, в список попал министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, командир СОБР Александр Быков, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина и другие представители руководства Беларуси.
Санкции были приняты на саммите ЕС 1 октября. Евросоюз внес в список людей, ответственных "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Александр Лукашенко в этот список не вошел.
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Евросоюз опубликовал имена 40 представителей Беларуси, попавших под санкции.
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