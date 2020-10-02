















В него вошли 28 силовиков и 12 человек, связанных с деятельностью Центризбиркома. Так, в список попал министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, командир СОБР Александр Быков, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина и другие представители руководства Беларуси.





Санкции были приняты на саммите ЕС 1 октября. Евросоюз внес в список людей, ответственных "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Александр Лукашенко в этот список не вошел.