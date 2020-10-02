По итогам первого квартала эта цифра составляла 4,9 млрд росс. рублей, таким образом, дополнительные выплаты составили 0,3 млрд росс. рублей.





В соответствии с требованиями МСФО в 2019 году создан резерв в размере 26,1 млрд росс. рублей, который отражает расчетную оценку руководства компании потенциальных затрат на урегулирование последствий инцидента с грузоотправителями в рамках заключенных договоров об оказании услуг по транспортировке нефти на 2019 год при условии документального обоснования наличия потерь грузоотправителей и подтверждения соответствующих негативных последствий и их размера", - отмечает компания.





За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, доначисление резерва с учетом изменения на отчетную дату курса доллара составило 2,6 млрд росс. рублей; в соответствии с заключенными соглашениями по внесудебному урегулированию последствий инцидента произведены выплаты грузоотправителям в размере 5,215 млрд росс. рублей.





18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Беларусь, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня.





Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти.