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Транснефть выплатила еще 300 млн росс. руб. компенсаций за загрязнение "Дружбы"

02.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Транснефть" в первом полугодии выплатила 8,5 млрд росс. рублей в рамках соглашений о внесудебном урегулировании последствий инцидента с грузоотправителями, в том числе 3,3 млрд росс. руб. в IV квартале 2019 года и 5,2 млрд росс. руб. в I полугодии 2020 года, говорится в отчетности компании.

По итогам первого квартала эта цифра составляла 4,9 млрд росс. рублей, таким образом, дополнительные выплаты составили 0,3 млрд росс. рублей.

В соответствии с требованиями МСФО в 2019 году создан резерв в размере 26,1 млрд росс. рублей, который отражает расчетную оценку руководства компании потенциальных затрат на урегулирование последствий инцидента с грузоотправителями в рамках заключенных договоров об оказании услуг по транспортировке нефти на 2019 год при условии документального обоснования наличия потерь грузоотправителей и подтверждения соответствующих негативных последствий и их размера", - отмечает компания.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, доначисление резерва с учетом изменения на отчетную дату курса доллара составило 2,6 млрд росс. рублей; в соответствии с заключенными соглашениями по внесудебному урегулированию последствий инцидента произведены выплаты грузоотправителям в размере 5,215 млрд росс. рублей.

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Беларусь, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти.
 
 
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"Транснефть" в первом полугодии выплатила 8,5 млрд росс. рублей в рамках соглашений о внесудебном урегулировании последствий инцидента с грузоотправителями, в том...
 
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