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Премьер РБ: Давление на валютный рынок было атакой с целью положить экономику

02.10.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Беларуси Роман Головченко назвал ажиотажный спрос на валюту и отток депозитов из банковской системы страны "волной атаки с целью положить экономику". Он утверждает, что давление на валютный и финансовый рынок было создано искусственно с помощью дезинформации.

Премьер также заявил, что финансовая система Беларуси возвращается на траекторию спокойной работы.

"Мы констатируем, что уже вторую-третью неделю потихоньку возвращаемся на траекторию спокойного функционирования финансовой системы, когда угасла волна девальвационных ожиданий, негативных настроений. Упал спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке", - сказал Головченко.

По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем.

 
 
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Премьер Беларуси Роман Головченко назвал ажиотажный спрос на валюту и отток депозитов из банковской системы страны "волной атаки с целью положить экономику". Он...
 
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