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МИД Беларуси объяснил необходимость зачистки информационного поля

02.10.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси утверждает, что объявленная сегодня переаккредитация иностранных СМИ не является зачисткой информационного поля, однако объяснения и аргументация представителя МИД убеждают в обратном.

"Хочу особо подчеркнуть, что это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам", - сказал официальный представитель МИД Анатолий Глаз.

Но далее он поясняет, для чего принималось новое Положение об аккредитации.

"Новое Положение учитывает … беспрецедентное гибридное давление в отношении нашей страны, которое при помощи медиа различной природы в последнее время было применено со стороны ряда внешних партнеров. Я не говорю уже об открытой поддержке, как финансовой, так и организационной, со стороны в первую очередь наших отдельных западных контрпартнеров откровенно экстремистских медиаресурсов либо так называемых новых медиа. При этом мы слышим заявления, что такая деятельность, а по сути, это уже даже не вмешательство во внутренние дела, а прямое разжигание вражды в нашем обществе, с их стороны будет продолжена и усилена", - подчеркнул официальный представитель МИД.

Он напомнил, что в Концепции информационной безопасности Беларуси есть понятие "информационный суверенитет".

"Поэтому в текущей ситуации в новом Положении мы также реализовали свое суверенное право на легальную защиту информационного суверенитета Беларуси", - резюмировал А.Глаз.

В принципе он прав, что речь не идет о зачистке. На самом деле речь идет о политике выжженной земли.

 
 
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МИД Беларуси утверждает, что объявленная сегодня переаккредитация иностранных СМИ не является зачисткой информационного поля, однако объяснения и аргументация...
 
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