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США вводят санкции против восьми белорусских чиновников
Источник материала: Onliner
США вводят санкции против восьми белорусских чиновников. Среди них есть глава МВД Юрий Караев, а также главы Минфина и ЦИК,
Напомним, Евросоюз с сегодняшнего дня
В ответ на данное заявление белорусский МИД заявил, что вводит свои.
— В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать, — говорилось в заявлении МИД Беларуси.
Уже вечером решение Беларуси
— Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее «раскачивание» внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии, — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
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США вводят санкции против восьми белорусских чиновников. Среди них есть глава МВД Юрий Караев, а также главы Минфина и ЦИК, сообщает ТАСС. Между тем, российский...
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