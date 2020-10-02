Источник материала: Onliner

США вводят санкции против восьми белорусских чиновников. Среди них есть глава МВД Юрий Караев, а также главы Минфина и ЦИК, сообщает ТАСС. Между тем, российский МИД заявил, что ответные санкции Беларуси автоматически будут применяться и в России.

Напомним, Евросоюз с сегодняшнего дня вводит санкции в отношении официальных лиц, которых считает ответственными «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. В списке примерно 40 человек.

В ответ на данное заявление белорусский МИД заявил, что вводит свои.

— В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать, — говорилось в заявлении МИД Беларуси.

Уже вечером решение Беларуси поддержал и МИД России, который заявил, что ответные санкции Беларуси будут автоматически действовать и в России.

— Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее «раскачивание» внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии, — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.