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США вводят санкции против восьми белорусских чиновников

02.10.2020 19:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

США вводят санкции против восьми белорусских чиновников. Среди них есть глава МВД Юрий Караев, а также главы Минфина и ЦИК, сообщает ТАСС.  Между тем, российский МИД заявил, что ответные санкции Беларуси автоматически будут применяться и в России. 

Напомним, Евросоюз с сегодняшнего дня вводит санкции в отношении официальных лиц, которых считает ответственными «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. В списке примерно 40 человек.

В ответ на данное заявление белорусский МИД заявил, что вводит свои.

— В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать, — говорилось в заявлении МИД Беларуси.

Уже вечером решение Беларуси поддержал и МИД России, который заявил, что ответные санкции Беларуси будут автоматически действовать и в России.

 Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее «раскачивание» внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии, — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

 
 
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США вводят санкции против восьми белорусских чиновников. Среди них есть глава МВД Юрий Караев, а также главы Минфина и ЦИК, сообщает ТАСС.  Между тем, российский...
 
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