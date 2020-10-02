Chatham House: на выборах президента Тихановская набрала 52,2%

На выборах президента Беларуси 2020 года, которые состоялись 9 августа, Светлана Тихановская набрала 52,2% голосов, Александр Лукашенко — 20,6%.

Такие данные социологического исследования приводит британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House.





Результаты других кандидатов: Андрей Дмитриев — 2,7%, Сергей Черечень — 0,9%, Анна Канопацкая — 0,3%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей, еще 0,4% испортили бюллетень. 13,7% участников социологического исследования не ответили на вопрос о своем выборе.

«Учитывая статистическую погрешность, мы не можем утверждать, что Светлана Тихановская набрала более 50% и выборы должны были состояться в один тур. Но очевидно, что Светлана Тихановская набрала больше, чем Александр Лукашенко», — отметил Григорий Астапеня, директор по исследованиям Центра новых идей, эксперт Chatham House.

Полные результаты исследования должны быть опубликованы на следующей неделе.

По данным Центризбиркома, на президентских выборах-2020 Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — 10,1%.