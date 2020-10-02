ЕС обнародовал список из 40 попавших под санкции белорусских чиновников

В официальном журнале Европейского союза 2 октября опубликовано решение Совета ЕС о включении 40 представителей белорусских властей в список лиц, на которых распространены санкции Евросоюза.



Источник: МВД

В решении указано, что 9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, которые «не соответствовали международным стандартам, были омрачены репрессиями в отношении независимых кандидатов и жестоким подавлением мирных демонстрантов после выборов».

«11 августа 2020 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступил от имени союза с заявлением, в котором оценил выборы как несвободные и несправедливые. Также было отмечено, что необходимо принять меры в отношении виновных в насилии, необоснованных арестах и фальсификации результатов выборов», — говорится в документе.

В санкционный список ЕС включены:

Юрий Караев — министр внутренних дел;

Геннадий Казакевич — первый заместитель министра внутренних дел;

Александр Барсуков — заместитель министра внутренних дел;

Сергей Хоменко — заместитель министра внутренних дел;

Юрий Назаренко — заместитель министра внутренних дел;

Хазалбек Атабеков — заместитель командующего внутренними войсками МВД;

Александр Быков — командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД;

Александр Шепелев — глава департамента охраны МВД;

Дмитрий Балаба — командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома;

Иван Кубраков — глава ГУВД Мингорисполкома;

Максим Гамола — заместитель начальник Московского РУВД Минска;

Александр Алешкевич — первый заместитель начальника Московского РУВД Минска;

Андрей Галенка — заместитель начальника Московского РУВД Минска;

Александр Васильев — начальник УВД Гомельского облисполкома;

Олег Шуляковский — первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома;

Анатолий Васильев — начальник УВД Гомельского облисполкома;

Александр Астрейко — начальник УВД Брестского облисполкома;

Максим Михович — командир ОМОН УВД Брестского облисполкома;

Леонид Журавский — командир ОМОН УВД Витебского облисполкома;

Михаил Домарнацкий — командир ОМОН УВД Гомельского облисполкома;

Иван Соколовский — указан как действующий начальник минского центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина (в реальности — бывший начальник, сейчас ЦИП возглавляет Евгений Шапетько);

Валерий Вакульчик — госсекретарь Совета безопасности Беларуси, экс-председатель КГБ;

Сергей Теребов — первый заместитель председателя КГБ;

Дмитрий Реуцкий — заместитель председателя КГБ;

Владимир Калач — заместитель председателя КГБ;

Олег Чернышев — заместитель председателя КГБ;

Александр Конюк — бывший генеральный прокурор Беларуси;

Лидия Ермошина — председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов;

Вадим Ипатов — заместитель председателя Центризбиркома;

Елена Дмухайло — секретарь Центризбиркома;

Андрей Гуржий — член Центризбиркома;

Ольга Дорошенко — член Центризбиркома;

Сергей Калиновский — член Центризбиркома;

Светлана Кацубо — член Центризбиркома;

Александр Лосякин — член Центризбиркома;

Игорь Плышевский — член Центризбиркома;

Марина Рахманова — член Центризбиркома;

Олег Слижевский — член Центризбиркома;

Ирина Целиковец — член Центризбиркома.

В документе указано, что данным перечнем дополняется уже существующий санкционный список, в который входят Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям в Беларуси оппонентов власти в 1999—2000 годах.