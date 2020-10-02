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ЕС обнародовал список из 40 попавших под санкции белорусских чиновников
Источник материала: Навiны
В официальном журнале Европейского союза 2 октября опубликовано решение Совета ЕС о включении 40 представителей белорусских властей в список лиц, на которых распространены санкции Евросоюза.
В решении указано, что 9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, которые «не соответствовали международным стандартам, были омрачены репрессиями в отношении независимых кандидатов и жестоким подавлением мирных демонстрантов после выборов».
«11 августа 2020 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступил от имени союза с заявлением, в котором оценил выборы как несвободные и несправедливые. Также было отмечено, что необходимо принять меры в отношении виновных в насилии, необоснованных арестах и фальсификации результатов выборов», — говорится в документе.
В санкционный список ЕС включены:
Юрий Караев — министр внутренних дел;
Геннадий Казакевич — первый заместитель министра внутренних дел;
Александр Барсуков — заместитель министра внутренних дел;
Сергей Хоменко — заместитель министра внутренних дел;
Юрий Назаренко — заместитель министра внутренних дел;
Хазалбек Атабеков — заместитель командующего внутренними войсками МВД;
Александр Быков — командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД;
Александр Шепелев — глава департамента охраны МВД;
Дмитрий Балаба — командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома;
Иван Кубраков — глава ГУВД Мингорисполкома;
Максим Гамола — заместитель начальник Московского РУВД Минска;
Александр Алешкевич — первый заместитель начальника Московского РУВД Минска;
Андрей Галенка — заместитель начальника Московского РУВД Минска;
Александр Васильев — начальник УВД Гомельского облисполкома;
Олег Шуляковский — первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома;
Анатолий Васильев — начальник УВД Гомельского облисполкома;
Александр Астрейко — начальник УВД Брестского облисполкома;
Максим Михович — командир ОМОН УВД Брестского облисполкома;
Леонид Журавский — командир ОМОН УВД Витебского облисполкома;
Михаил Домарнацкий — командир ОМОН УВД Гомельского облисполкома;
Иван Соколовский — указан как действующий начальник минского центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина (в реальности — бывший начальник, сейчас ЦИП возглавляет Евгений Шапетько);
Валерий Вакульчик — госсекретарь Совета безопасности Беларуси, экс-председатель КГБ;
Сергей Теребов — первый заместитель председателя КГБ;
Дмитрий Реуцкий — заместитель председателя КГБ;
Владимир Калач — заместитель председателя КГБ;
Олег Чернышев — заместитель председателя КГБ;
Александр Конюк — бывший генеральный прокурор Беларуси;
Лидия Ермошина — председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов;
Вадим Ипатов — заместитель председателя Центризбиркома;
Елена Дмухайло — секретарь Центризбиркома;
Андрей Гуржий — член Центризбиркома;
Ольга Дорошенко — член Центризбиркома;
Сергей Калиновский — член Центризбиркома;
Светлана Кацубо — член Центризбиркома;
Александр Лосякин — член Центризбиркома;
Игорь Плышевский — член Центризбиркома;
Марина Рахманова — член Центризбиркома;
Олег Слижевский — член Центризбиркома;
Ирина Целиковец — член Центризбиркома.
В документе указано, что данным перечнем дополняется уже существующий санкционный список, в который входят Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям в Беларуси оппонентов власти в 1999—2000 годах.
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В официальном журнале Европейского союза 2 октября опубликовано решение Совета ЕС о включении 40 представителей белорусских властей в список лиц, на которых...
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