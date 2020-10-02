Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио В ГАИ напомнили водителям, сколько стоит не уступить дорогу пешеходам

Осенью и зимой на дорогах учащаются аварии с участием пешеходов, велосипедистов и гужевых повозок, рассказала радио Sputnik представитель Минской областной ГАИ, старший инспектор отделения по агитации и пропаганды Ирина Сапунова. Причем пешеходы остаются самой уязвимой категорией, отметила собеседница.

В целях снижения аварийности и профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, со 2 по 12 октября Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акции "Пешеход".

"Всем пешим участникам дорожного движения необходимо помнить, что ПДД обязывают их двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии – по обочине. Если это не представляется возможным, разрешается идти по краю проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту", ― напомнила Сапунова.

Что касается велосипедистов, то они при отсутствии велосипедной дорожки обязаны двигаться по тротуару, обочине или пешеходной дорожке, не мешая при этом пешеходам.

Если перечисленных элементов на какой-то дороге нет, тогда допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края, уточнила представитель ГАИ.

Для водителей, которые не пропустили пешехода, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин (27-135 рублей).

Кроме того, с пятницы по воскресенье (2-4 октября) ГАИ вместе со спецподразделением ДПС "Стрела" проведет в Минской области массированную отработку автодороги Р-43 граница РФ ― Кричев ― Бобруйск ― Ивацевичи, под особым контролем будут аварийно-опасные участки этой трассы, рассказала собеседница Sputnik.

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