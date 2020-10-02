Учитель – о выборах президента, детях и лучшем подарке

Источник материала: Sputnik Беларусь

В воскресенье в Беларуси отметят День учителя. Участие школьных педагогов в работе комиссий на выборах президента Беларуси стало одной из самых обсуждаемых тем ушедшего лета.

Что сейчас волнует педагогов? Что происходит в школах, о чем с учителями говорят родители учеников? С такими вопросами Sputnik обратился к учительнице из Минска, которая работает в школе уже 23 года. По просьбе собеседницы ее имя не называем.

Отцы и дети

- Как давно вы пришли в школу и почему выбрали эту профессию?

- Уже, наверное, давно (улыбается). С 97-го года работаю в школе. Почему пришла? Наверное, по стечению обстоятельств. Я всю жизнь занималась музыкой и хотела поступать в университет культуры. Но так получилось, что мне посоветовали поступить на музыкально-педагогический факультет педуниверситета. Подружки говорили, что в школе более престижная работа. Да и отпуск всегда летом больше, чем в учреждениях культуры. Я считаю, что для женщины очень важно иметь возможность уделить достаточно внимания своим детям во время летних каникул.

Сейчас я уже музыку не преподаю. Работаю педагогом дополнительного образования: веду кружок. Есть свои сложности, потому что на урок дети приходят все, а допобразованием нужно заинтересовать.

Для детей важно, чтобы они видели результат своей работы. Почему они бросают учиться в 7-8-м классе? Они не видят результат. Вы ходите на работу и получаете за это деньги. Они не видят, за что "работают". Они не понимают смысла. Только в 9-м классе ближе к экзаменам все начинают думать.

У меня у сына был такой пример. Он ходил в школу с языковым уклоном. С первого класса учил английский, в пятом классе ему добавили немецкий. В седьмом классе профильное обучение отменили. Но языковая база у ребенка осталась.

И вот в Минске проходил международный спортивный фестиваль, было много иностранных гостей. К сыну на улице подошел мужчина и спросил что-то на английском языке. Он с ним пообщался. Ему было так приятно, что помог человеку, а этот человек ему еще и заплатил. Ребенок язык начал изучать, как бешеный. Стимул появился.

- Часто люди сходятся во мнении, что в школе много жестокости, дети травят друг друга. Как вы считаете, почему? И как должен вести себя педагог в этой ситуации?

- ​ Я когда работала со старшими, много думала по поводу буллинга. Школа – это маленькая жизнь, но там дети находятся не круглосуточно. Есть еще и общество, и семья.

Несомненно, конфликты между детьми надо пресекать, но не простым разводом по углам. Конфликт не разгорается на пустом месте, в нем нужно разбираться вместе с детьми. Не выставлять конфликтующих на общее порицание, не кричать, не угрожать, а разбираться. Я всегда в такой ситуации говорю словами психолога Владимира Александровича Янчука: "Надо уметь договариваться!" Мы не учим детей слышать и слушать.

Задайте себе вопрос: сколько раз трехлетний ребенок должен позвать своих родителей, чтобы они обратили на него внимание и ответили на его вопрос? Так почему же мы наивно полагаем, что в 13 лет ребенок с первого раза должен прислушаться к вам?

Если говорить по поводу конфликтных ситуаций между учителем и учеником. Да, бывают разные учителя. У учителей бывают разные срывы. Они такие же люди со своими амбициями и страхами. Но в ситуации конфликта учитель всегда должен помнить, что он старше, он мудрее. Учитель делает первый шаг к примирению. И если учитель в данной ситуации был не прав (и такое бывает), он должен извиниться перед учеником. Это мое глубокое убеждение.

Я всегда​ буду благодарна классному руководителю моего сына. Она просто мудрая женщина. Когда у них в старших классах возникали недопонимания с учителями, она говорила: "А ты представь, что это твоя теща, и тебе с ней надо ужиться. Другого варианта нет". Все, конфликт решался. Она на них не кричала, не срывалась.

У меня самой был классный руководитель, который никогда не вызывал родителей в школу. Он сам был учителем химии. Как это часто бывает, заходил в учительскую, и на него с порога сыпались жалобы на мальчишек из 10 "Б". Он весь багровый входил в класс, называл фамилии и указывал на лаборантскую. Я не знаю, что там происходило, но у меня не было ни одного одноклассника, который бы сказал плохо о нашем классном руководителе.

- То есть договориться с каждым можно?

- Да, но беда в том, что с детьми не разговаривают. Ко мне сейчас приходят малыши. По ним видно, с кем родители разговаривают, а с кем – нет.

Понятно, что после работы все уставшие. Но если мама хотя бы погладит, спросит: "Доча, как твои дела?", ребенок совсем другим становится. А когда "Отойди, не мешай", естественно, дети будут замкнутыми и обидчивыми.

Выборы и выбор

- В этом году лето в Беларуси выдалось жарким. С каким настроением шли в школу 1 сентября? Были какие-то опасения?

- Честно? Лично у меня было очень четкое понимание того, что я должна прийти к детям в нормальном эмоциональном состоянии. Дети ни в чем не виноваты. Как выяснилось 1 сентября, мы на самом деле очень соскучились друг без друга, ведь со многими не виделись уже 4-5 месяцев. В итоге все прошло очень хорошо. Немножко были опасения по поводу поведения родителей, у каждого своя правда. Слава богу, и родителям, и педагогам хватило мудрости не портить праздник детям выяснением своих позиций по поводу происходящего.

© Sputnik / Евгений Одиноков Участие школьных педагогов в работе комиссий на выборах президента Беларуси стало одной из самых обсуждаемых тем ушедшего лета

У нас в коллективе нет сильного напряжения, наш руководитель сказал совершенно четко: "У вас может быть своя позиция, у вас могут быть свои взгляды, но здесь вы учителя. Все спорные моменты – за дверью школы".

- Вы с коллегами, когда встречаетесь в учительской, обсуждаете выборы?

- Нет, между нами бурных обсуждений не происходит. Очень многое надо успеть за 10-15 минут перемены: выставить оценки, отвести в столовую, кого-то пожалеть, кого-то пожурить. Физически некогда этого делать. Лично я лучше бы обсудила, как пирог испечь.

Я придерживаюсь такой позиции: при работе с детьми нервная система должна быть крепкой. Безусловно, события в стране обсуждаются между учителями, глупо это отрицать. В нашем учебном заведении не преследуют людей за какую бы то ни было позицию. Но до тех пор, пока эти мнения не смешиваются с образовательным процессом. Такого быть не должно.

- Как родители сейчас с вами общаются? Чувствуете какое-то напряжение?

- Именно от наших родителей до настоящего времени я не слышала никаких обвинений, упреков в адрес наших учителей. Не говорю, что недовольных нет. Они есть. Но родители понимают, что дети сюда пришли учиться, возможно, это сдерживающий момент. И без школы никуда не денешься. Забрать ребенка в частную школу – это выход, это право каждого родителя. Но будем так говорить, не все потянут финансово. Кроме этого, у меня есть возможность сравнить знания детей нашей школы и детей, которые пришли обучаться к нам после частных школ. Уровень знаний наших детей очень часто намного выше. А это, согласитесь, немаловажный критерий в вопросе выбора образовательной системы для своего ребенка.

- У вас в школе был избирательный участок?

- Нет.

© Sputnik / Евгений Одиноков Акция протеста учителей в Минске

- Вы входили в избирательную комиссию? А ваши коллеги?

- Лично я не входила в избирательную комиссию в этом году. В 2010 году была наблюдателем. Коллеги, да, некоторые работали.

- Как вы считаете, учителя должны участвовать в проведении голосования? Этим летом высказывались такие мнения, что они остаются крайними. Им сыплются обвинения в фальсификации.

- Понимаете, учитель – такой​ же гражданин, как и представитель любой другой профессии. Это его право – участвовать либо не участвовать в работе избирательной комиссии, быть наблюдателем или вообще не пойти голосовать. А крайних находили, находят и будут находить всегда.

- То есть он может отказаться?

- Да. Или сказать: "Я хочу участвовать". Почему нет? Это право любого гражданина.

Подарок для учителя

- Какие проблемы вы видите в системе образования?

- Есть такая теория поколений X, Y,​ Z. В идеале каждое поколение в силу своих особенностей развития по-разному должно обучаться. Мы сейчас не можем учить детей так, как учили даже 20 лет назад. Они не воспринимают информацию так, как мы привыкли ее воспринимать. Может быть, это даже больше вопрос высшего образования, вопрос формирования компетенций педагога и его подготовки, изменения методик преподавания. И эта проблема существует в образовательных системах очень многих стран.

- Зарплаты хватает?

- Вы мне покажите человека, которому хватает зарплаты. Тут тоже все относительно. Конечно, у молодых специалистов в любой отрасли зарплаты небольшие. Хотя зачастую они работают не хуже, чем человек, который проработал 15 лет. Может быть, с этой стороны надо как-то пересмотреть нормативные документы.

- Приближается День учителя. Поздравляем с этим праздником. А какой подарок вам запомнился больше всего за эти годы?

- Я хочу сказать сразу, что любой учитель на День учителя хочет тишины (смеется). Это самое большое желание... Самый приятный подарок мне подарили дети​ третьего класса, которые нарисовали мой портрет. Это просто говорит о том, что ты запал в душу детям, что ты на правильном пути. Портрет такой забавный получился, такой детский. Они так старались, все рисовали сами! Этот подарок стал самым незабываемым.