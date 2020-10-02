Меньше чем за тысячу долларов. Как построить бюджетную баньку из опилок, песка и цемента

Источник материала: Tut.by

Герой этого материала из России сначала своими руками построил дом. Но, похоже, настолько увлекся стройкой, что решил провести эксперимент. Ему было интересно узнать, как будет вести себя строение из самодельной смеси опилок, цемента и песка. Объект для исследований он выбрал небольшой — баню на 10,5 квадратного метра. Как она выглядит, во сколько обошлась и хорошо ли держит тепло — обо всем можно узнать из видеоотчета forumhouse.ru.

Баня Николая совсем небольшая — всего 10,5 «квадрата». Но дело не в размере, а в материале, из которого сделаны ее стены. Самостройщик назвал его «из г…на и палок», но у него есть и более приличное название — опилкобетон. Рецепт его такой: 8 частей опилок, 2 части песка, 1 часть цемента, немного воды.

Как выглядел процесс строительства? Сначала стандартные подготовительные работы: Николай вручную снял плодородный слой, поставил опалубку и залил монолитный ленточный фундамент. Под фундамент сразу завел коммуникации — водопровод и канализацию.





Внутреннюю часть фундамента засыпал песком, положил слой пенопласта и сделал стяжку.





Далее сделал легкий каркас по периметру из рейки 25×50 мм. К нему крепилась опалубка, внутрь которой засыпался и трамбовался опилкобетон. Смесь опилок, песка и цемента и воды замешивалась в бетономешалке.

На следующий день опалубка поднималась выше пока не была достигнута нужная высота стен (2 метра). Ширина же стен — 200 мм.

Николай говорит, что на стены у него ушла неделя, а помогала ему супруга: она трамбовала смесь в опалубке.





Далее на стены он уложил балки перекрытия и установил стропильную систему со сплошной обрешеткой. Ради экономии был выбран самый дешевый материал — старый добрый рубероид.

Снаружи стены он оштукатурил как умел, внутри же обшил второсортной доской по обрешетке. Из доски сделал и двери, и раму для единственного окна.

Полы облицевал керамогранитной плиткой. Печь Николай сложил сам, так как посчитал, что это будет дешевле, чем покупать печь-каменку из металла, да и теплоемкость у кирпича больше.



Фото: www.forumhouse.ru

В его печи камни находятся внутри, они накаляются прямым нагревом от огня в топке. Зачем нужна большая теплоемкость? Николай говорит, что так в помещении дольше сохраняется тепло и после банных процедур внутри все успевает просохнуть.

— Самое главное в этой бане не стены, а комплексное решение, — говорит Николай. — Нужно делать утепленную стяжку, а не полы по лагам. Плюс основательно утеплить потолок. Из опыта эксплуатации: даже через три дня после банного дня внутри бани держится температура больше 20 градусов тепла. И это при минус 15 на улице. За три года эксплуатации с ней вообще ничего не произошло, и нас баня полностью устраивает.





Еще больше удивляет озвученная итоговая стоимость такой баньки — 740 долларов без учета тазиков (мы для удобства перевели российские рубли в доллары по курсу 2017 года). Конечно, выглядит она, может, и неказисто, но главные функции она выполняет: в ней можно попариться и помыться не хуже, чем в более дорогой бане.