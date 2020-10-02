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Силовики перехватили контроль над Telegram-каналом "Отчислено"

02.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Днем 2 октября силовики пришли к основателю и одному из админов Telegram-канала "Отчислено" Игорю Кабушкову. Парня задержали.




После этого силовики перехватили контроль над чатом этого канала. Через какое-то время стало ясно, что силовики захватили и контроль над каналом. Там начали появляться посты абсолютно не в стилистике "Отчислено". Когда пользователи телеграма обратили на это внимание, они были удалены.

У "Отчислено" несколько админов. 

Накануне силовики задерживали администратора Telegram-канала "Грушвиль". Его отпустили через несколько часов, но конфисковали всю оргтехнику.
 
 
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Днем 2 октября силовики пришли к основателю и одному из админов Telegram-канала "Отчислено" Игорю Кабушкову. Парня задержали.
 
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