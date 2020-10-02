Демарш: МИД Литвы не намерен отзывать посла и сокращать штат посольства в Беларуси

Линкявичюс заявил, что Литва воспринимает заявления белорусской стороны об отзыве посла с сожалением и разочарованием. По его словам, в последнее время контакты и так сведены к минимуму, Беларусь не хочет общаться с Западом, предпочитая разговаривать только с одной страной.





— Вот такая атака на дипломатические службы Литвы и Польши, такое предложение в пятницу вечером, (…) мы будем ждать следующих шагов. Решение об отзыве послов для консультаций принимает Министерство иностранных дел Литвы. У нас нет таких намерений.





Линкявичюс также сообщил, что Литва согласовала свои действия с Польшей.





— Их реакция будет похожей, — добавил он.





По словам главы литовской дипломатии, Служба внешних связей Евросоюза проинформирована о ситуации.





— Возможно, это тоже желание разделить наши ряды, потому что пока выделены только Литва и Польша, — отметил он.





Министр иностранных дел Литвы заявил, что пока не собирается принимать ответные меры, так как не видит в этом смысла. Он повторил, что не рассматривает предложения Беларуси по сокращению штата посольства Литвы.





По словам Линкявичюса, сегодня главная цель — организовать диалог. И если на него не идут белорусские власти, то его надо выстраивать с тем, кто может на них повлиять.





— В первую очередь выделю Россию. Я знаю, что это пытаются делать главы других государств, которые имеют контакты с Россией. Прилагаются все усилия, но очевидно, что сокращение контактов, дипломатического представительства — это в первую очередь слабость, и уж точно не сила. Мы не считаем эти решения рациональными, — заявил Линкявичюс.





Белорусский МИД сегодня потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру.



