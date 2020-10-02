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Путин и Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества
02.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны с удовлетворением констатировали, что «правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи».
Кроме того, российский президент выразил уверенность в скором разрешении проблем, которые возникли в Беларуси после выборов.
«Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы», – говорится в сообщении пресс-службы президента России.
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Российский президент выразил уверенность в скором разрешении проблем, которые возникли в Беларуси после выборов.
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