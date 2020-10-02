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Учителем года стал географ гомельской школы №19

02.10.2020 19:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером раскрылась интрига главного педагогического конкурса страны. В суперфинал вышли восемь педагогов из разных регионов страны. Главный приз — хрустальный журавль — ушел в Гомель, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.

В суперфинал конкурса вышли:

  • учитель музыки Гродненской городской гимназии Светлана Адамчук;
  • воспитатель дошкольного центра развития ребенка «Солнышко» Слуцка Виктория Гяч;
  • учитель биологии средней школы №8 Гомеля Марина Капцевич;
  • учитель географии средней школы №19 Гомеля Вадим Лосев;
  • учитель русского языка и литературы, директор Молодечненской средней школы №1 имени Янки Купалы Василий Малиновский;
  • учитель начальных классов гимназии №1 имени К. Калиновского города Свислочь Людмила Побудей;
  • учитель иностранного языка средней школы №3 Орши Ольга Трухан;
  • учитель математики средней школы №3 имени В. З. Хоружей города Витебска Наталья Щеглова.
Учителем года стал географ гомельской школы №19

Благодарность от Александра Лукашенко «за плодотворную работу, высокий уровень профессионального мастерства, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения объявлена восьми представителям сферы образования».

Сегодня на торжественной церемонии премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил главную награду учителю географии средней школы №19 Гомеля Вадиму Лосеву.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Сегодня вечером раскрылась интрига главного педагогического конкурса страны. В суперфинал вышли восемь педагогов из разных регионов страны. Главный приз —...
 
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