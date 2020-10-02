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Учителем года стал географ гомельской школы №19
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером раскрылась интрига главного педагогического конкурса страны. В суперфинал вышли восемь педагогов из разных регионов страны. Главный приз — хрустальный журавль — ушел в Гомель, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.
В суперфинал конкурса вышли:
Благодарность от Александра Лукашенко «за плодотворную работу, высокий уровень профессионального мастерства, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения объявлена восьми представителям сферы образования».
Сегодня на торжественной церемонии премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил главную награду учителю географии средней школы №19 Гомеля Вадиму Лосеву.
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Сегодня вечером раскрылась интрига главного педагогического конкурса страны. В суперфинал вышли восемь педагогов из разных регионов страны. Главный приз —...
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