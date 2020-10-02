Генпрокуратура выявила нарушения при восстановлении минского Тучинского сквера

Генеральная прокуратура в ходе надзорных мероприятий и изучения обращений населения установила грубые нарушения, которые повлекли фактическую утрату социальной и природоохранной значимости рекреационной зоны в районе бывшего кинотеатра «Современник» недалеко от ст.м. «Пушкинская».





По информации пресс-службы Генпрокуратуры, начатая в 2009 году реконструкция озелененной территории сквера до настоящего времени не завершена, водные объекты практически исчезли, деревья ослабли либо уничтожены, уникальные малые архитектурные формы изношены.

Иностранный инвестор после приобретения в 2011 году прилегающего к скверу здания бывшего кинотеатра «Современник» так и не построил культурно-развлекательный комплекс. В итоге образовалась строительная свалка, заросшая кустарником.

Такая ситуация стала возможной в том числе из-за ослабленного контроля местных исполнительных и распорядительных органов за содержанием рекреационной зоны и ходом строительных работ.

В нарушение законодательства неиспользуемые по целевому назначению земельные участки не изымались, судьба долгостроя не решалась.

Городские власти изъяли в состав земель Минска участки общей кадастровой стоимости более 3,5 млн долларов, прекратили права собственности на здание бывшего кинотеатра, привлекли к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.