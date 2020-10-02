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Россия начала применять белорусский ответный санкционный список

02.10.2020 20:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Санкционный список Беларуси, принятый в ответ на санкции ряда стран Запада, начинает автоматически применяться и в России.

Россия начала применять белорусский ответный санкционный список

«Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ расценили санкции как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые «предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

 
 
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Санкционный список Беларуси, принятый в ответ на санкции ряда стран Запада, начинает автоматически применяться и в России.
 
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