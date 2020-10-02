Россия начала применять белорусский ответный санкционный список

Санкционный список Беларуси, принятый в ответ на санкции ряда стран Запада, начинает автоматически применяться и в России.





«Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ расценили санкции как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые «предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».