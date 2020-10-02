Надежный источник рассказал о планах Apple на 2021 год - iPhone 13

Источник материала: Tut.by

Известный отраслевой аналитик Росс Янг (Ross Young) из DSCC (Display Supply Chain Consultants) рассказал о планах Apple по выпуску смартфонов в 2021 и даже 2022 годах. Об этом пишет издание MacRumors .





Первое и самое главное — в 2021 году компания представит линейку из четырех смартфонов с экранами такой же диагонали, что и в этом году. Хотя официальная презентация грядущих iPhone 12 пройдет только через несколько недель, достоверно известно: гаджеты получат дисплеи на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Тенденция сохранится и в условных iPhone 13 (название пока не точное).

Янг, если быть точнее, пишет: диагональ экрана iPhone 13 mini составит 5,42 дюйма, базовых iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 6,06 дюйма, iPhone 13 Pro Max — 6,67 дюйма. Все панели выполнят по технологии OLED и Y-Octa, когда сенсорный слой встроен прямо в дисплей. В зависимости от конкретной модели поставщиками дисплеев выступят Samsung, LG и BOE. Кроме того, экраны могут обзавестись функцией Pro Motion — то есть поддержкой адаптивных 120 Гц.

Есть информация и о фотомодулях. Так, iPhone 13 и iPhone 13 mini якобы получат по две основных камеры. Правда, сенсоры в них повторят некоторые из тех, что в этом году появятся в iPhone 12 Pro Max (с размером пикселя 1.7µm). Pro-версии, соответственно, оснастят системой из трех камер (с размером пикселя 1.9µm) и LiDAR. А еще в смартфонах 2021 года, по мнению Янга, не откажутся от системы распознавания лиц Face ID. Разумеется, в смартфонах останутся и 5G-модемы.

Янг пишет, что в 2022 гожу Apple выпустит iPhone SE (3-го поколения) с IPS-экраном на 6,06 дюйма — в нынешнем iPhone SE (2-го поколения) используется 4,7-дюймовый дисплей. Кроме того, в будущем аппарате в клавишу питание якобы встроят сканер отпечатков пальцев Touch ID — такое решение недавно продемонстрировали на iPad Air (4-го поколения).

Впрочем, ко всей информации выше пока стоит относиться скептически. Но почти наверняка известно: нынешние iPhone 12 и iPhone 12 Pro представят уже 13 октября. У них будет процессор Apple A14 Bionic, две и три основных камеры, а такде модемы для 5G. Стартовая цена iPhone 12 mini составит в США 699 долларов.

Ниже — цены популярных сегодня смартфонов Apple: