Восемь белорусских чиновников попали под санкции США

















ТАСС . Министерство финансов США включило в санкционный список восемь официальных лиц Беларуси. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщило информагентство





В санкционный список США попали глава МВД Беларуси Юрий Караев, министр финансов Юрий Селиверстов, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Напомним, ранее Евросоюз ввел в действие санкционный список против 40 чиновников Беларуси, обвиняемых в насилии против оппозиции и фальсификации итогов президентских выборов.

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу также запрещено вести дела с внесенными в список компаниями.



