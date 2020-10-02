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Восемь белорусских чиновников попали под санкции США

02.10.2020 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию США





Министерство финансов США включило в санкционный список восемь официальных лиц Беларуси. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщило информагентство ТАСС.
 

В санкционный список США попали глава МВД Беларуси Юрий Караев, министр финансов Юрий Селиверстов, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
 
Напомним, ранее Евросоюз ввел в действие санкционный список против 40 чиновников Беларуси, обвиняемых в насилии против оппозиции и фальсификации итогов президентских выборов. 
 
Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу также запрещено вести дела с внесенными в список компаниями.
 
 
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Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию США
 
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