Александра Романовская: меня могут выгнать из команды. Вероятность высокая









Александра Романовская рассказала, страшит ли ее возможность "заехать на сутки"





- Возможные последствия. Ты для себя составила какой-то список?





- Наверное, как я понимаю, меня могут выгнать из команды.





- Какую вероятность этому даешь?





- Высокую. Надеюсь, конечно, что нет. Но всегда надеешься на лучшее, но как бы готов к худшему. Лишение стипендии, как я понимаю, на днях пересматривали. Пока что мне не докладывали, но, по-моему, уже все решено. Мне главное, чтобы это не отразилось на других ребятах. Чтобы наказывали непосредственно того, кто заслуживает наказания. Хотя я не заслуживаю наказания, но в наших реалиях это как бы все понятно.





Ты говорила, что если не Беларусь, то вообще без фристайла. Так понимаю?

Ну да. Пока что точно так. Я не представляю свое выступление за другую страну. Редко читаю комментарии к каким-то статьям, но пару раз читала: "Блин, ребята, валите! Будем за вас болеть, за кого бы вы не выступали". Люди готовы это понять и принять, поддерживать. Но я не смогу жить где-то в другом месте.





- Предложения уже поступали?





- Нет. В команде каждой страны хватает своих крутых ребят. Даже не знаю, где бы я могла быть нужна.



