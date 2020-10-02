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Александра Романовская: меня могут выгнать из команды. Вероятность высокая

02.10.2020 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская фристайлистка Александра Романовская на ютуб-канале "Жизнь-малина" рассказала о возможных последствиях за свою активную гражданскую позицию.



Александра Романовская рассказала, страшит ли ее возможность "заехать на сутки"

- Возможные последствия. Ты для себя составила какой-то список?

- Наверное, как я понимаю, меня могут выгнать из команды.

- Какую вероятность этому даешь?

- Высокую. Надеюсь, конечно, что нет. Но всегда надеешься на лучшее, но как бы готов к худшему. Лишение стипендии, как я понимаю, на днях пересматривали. Пока что мне не докладывали, но, по-моему, уже все решено. Мне главное, чтобы это не отразилось на других ребятах. Чтобы наказывали непосредственно того, кто заслуживает наказания. Хотя я не заслуживаю наказания, но в наших реалиях это как бы все понятно.

Ты говорила, что если не Беларусь, то вообще без фристайла. Так понимаю?
Ну да. Пока что точно так. Я не представляю свое выступление за другую страну. Редко читаю комментарии к каким-то статьям, но пару раз читала: "Блин, ребята, валите! Будем за вас болеть, за кого бы вы не выступали". Люди готовы это понять и принять, поддерживать. Но я не смогу жить где-то в другом месте.

- Предложения уже поступали?

- Нет. В команде каждой страны хватает своих крутых ребят. Даже не знаю, где бы я могла быть нужна.
 
 
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Белорусская фристайлистка Александра Романовская на ютуб-канале "Жизнь-малина" рассказала о возможных последствиях за свою активную гражданскую позицию.
 
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