Белорусы жалуются на проблемы с доступом к YouTube

Источник материала: Onliner

Проблемы с доступом к платформе начались около 20:00. Жалобы разные: у кого-то YouTube не открывается в принципе, кто-то видит серые иконки на местах привычного видео, а кому-то удается даже кликнуть на видео, но дальше начинается бесконечная загрузка. При этом проблемы наблюдаются у различных провайдеров, таких как «Белтелеком», МТС и других.

Читатели добавляют, что в некоторых случаях видео можно посмотреть при помощи VPN.

На карте сбоев сайта downdetector.ru видно, что проблема касается в первую очередь Беларуси. Оттуда поступает большинство отчетов о сбоях в работе YouTube.





(будет дополнено)