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Белорусы жалуются на проблемы с доступом к YouTube

02.10.2020 20:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Проблемы с доступом к платформе начались около 20:00. Жалобы разные: у кого-то YouTube не открывается в принципе, кто-то видит серые иконки на местах привычного видео, а кому-то удается даже кликнуть на видео, но дальше начинается бесконечная загрузка. При этом проблемы наблюдаются у различных провайдеров, таких как «Белтелеком», МТС и других.

Читатели добавляют, что в некоторых случаях видео можно посмотреть при помощи VPN.

На карте сбоев сайта downdetector.ru видно, что проблема касается в первую очередь Беларуси. Оттуда поступает большинство отчетов о сбоях в работе YouTube.

Белорусы жалуются на проблемы с доступом к YouTube

(будет дополнено)

 
 
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Проблемы с доступом к платформе начались около 20:00. Жалобы разные: у кого-то YouTube не открывается в принципе, кто-то видит серые иконки на местах привычного видео, а...
 
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