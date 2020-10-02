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Белорусы жалуются на проблемы с доступом к YouTube
Источник материала: Onliner
Проблемы с доступом к платформе начались около 20:00. Жалобы разные: у кого-то YouTube не открывается в принципе, кто-то видит серые иконки на местах привычного видео, а кому-то удается даже кликнуть на видео, но дальше начинается бесконечная загрузка. При этом проблемы наблюдаются у различных провайдеров, таких как «Белтелеком», МТС и других.
Читатели добавляют, что в некоторых случаях видео можно посмотреть при помощи VPN.
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Проблемы с доступом к платформе начались около 20:00. Жалобы разные: у кого-то YouTube не открывается в принципе, кто-то видит серые иконки на местах привычного видео, а...
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