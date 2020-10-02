В YouTube в Беларуси произошел сбой. Есть проблемы и с другими сервисами Google

Источник материала: Tut.by

В видеохостинге YouTube и других сервисах Google произошел сбой — получить доступ к ним не удается многим пользователям из Беларуси. Об этом говорит информация DownDetector .





Судя по карте сбоев, затруднения в основном испытывают юзеры именно из Беларуси — в других странах Европы, за исключением Великобритании, все в порядке. Впрочем, на самом сайте DownDetector говорится: «С YouTube возможны проблемы».

Но похоже, что неполадки присутствуют и в других популярных сервисах Google — во всяком случае, открыть Google-документы или, например, воспользоваться почтой Gmail у многих не получается. При этом поисковая система — Google.by — работает без перебоев как через мобильный, так и через фиксированный интернет.

С чем связаны проблемы с доступом, пока точно не ясно, официальных комментариев представителей компании не поступало. Несколько пользователей сообщили: если включить VPN-соединение, доступ к YouTube и другим сервисам возвращается.