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США ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц — членов ЦИК и силовиков

02.10.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты Америки 2 октября ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц — членов Центризбиркома и ряда силовиков. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

США ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц — членов ЦИК и силовиков
Вадим Ипатов. Фото: Национальный центр правовой информации

Как следует из сообщения, под санкции попали заместитель председателя Центризбиркома Беларуси Вадим Ипатов, секретарь ЦИК Елена Дмухайло, глава МВД Юрий Караев, его заместитель и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, а также замминистра Александр Барсуков и заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков. Помимо этого, в списке значатся глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

«Сегодняшние действия были предприняты в координации с нашими международными партнерами, Соединенным Королевством, Канадой и Европейским союзом, чтобы продемонстрировать солидарность международного сообщества белорусскому народу в его противостоянии мошенническим и насильственным действиям белорусских властей», — говорится в сообщении Минфина США.

Санкции означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с их фигурантами.

Стоит отметить, что в США аналогичные санкции продолжают действовать в отношении 16 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, за их деятельность в связи с предыдущими фальсифицированными президентскими выборами 2006 и 2010 годов.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, за фальсификацию выборов и нарушения прав человека, включая жестокое обращение с мирными демонстрантами. Санкции включают запрет на въезд данных лиц на территорию Великобритании и Канады и заморозку их активов в этих странах.

Евросоюз 2 октября ввел санкции в отношении более чем 40 официальных лиц Беларуси, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны.

МИД Беларуси заявил о введении в действие «ответного санкционного списка», но не стал его публиковать «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой». Также было заявлено о введении симметричных санкций в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.

 
 
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Соединенные Штаты Америки 2 октября ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц — членов Центризбиркома и ряда силовиков. Об этом сообщило управление...
 
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