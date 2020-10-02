Женщина сорвала балаклаву с омоновца. Ей грозит 5 лет тюрьмы

«Несла наш бело-красно-белый флаг, сама вся яркая – блондинка, в белом»





Наталья Херше сейчас находится в ИВС на Окрестина. Там она отбывает наказание по ст. 23.34 КоАП РБ за участие в женском шествии в субботу 19 сентября. 4 октября заканчивается срок ареста, но выйдет ли женщина на свободу – неизвестно. Против нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК РБ – сопротивление сотруднику органов внутренних дел с применением насилия или угрозой его применения. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы. А все за то, что женщина во время задержания сорвала балаклаву с омоновца.





За «хапуном» на Женском марше онлайн наблюдал брат Натальи Геннадий Касьян.





«Наталья прилетела в Беларусь, чтобы провести здесь свой отпуск, а также поддержать нашу страну в этих событиях. Сестра всегда была неравнодушной к судьбе родины, – рассказал Геннадий. – Она сразу присоединилась к разным акциям. Ходила поддержать Елену Лазарчик, у которой забрали сына Артема, на женские марши. В ту субботу тоже пошла. Я в прямом эфире видел Наталью в первых рядах. Она несла наш бело-красно-белый флаг, сама вся такая яркая –блондинка, в белом».





Чуть позже Геннадий прочитал, что на марше начались задержания. Наталья ответила на его звонок и сказала, что ее тоже забрали.





«Я ее успокаивал, чтобы она не волновалась, ведь она ничего не нарушила, поэтому все будет хорошо. Она мне еще отвечала в вайбере, пока ее везли в автозаке, а потом телефон стал недоступным», – вспоминает Геннадий.





Мужчина начал искать сестру. Дозвониться ни в РУВД Советского района, ни на Окрестина не смог – много раз слышал только короткие гудки.





«Будто там специально отложили трубку, чтобы никто не дозвонился», – считает Геннадий. О том, что сестра на Окрестина, мужчина узнал только вечером из списков правозащитного центра «Вясна».





Письмо из заключения на куске простыни





В понедельник с Геннадием связалась адвокат, которую назначили Наталье, и сообщила, что, во-первых, беларусскую швейцарку осудили на 15 суток за участие в марше, а во-вторых –завели уголовное дело.





4 октября у Натальи заканчивается срок административного ареста. По словам брата женщины, мера пресечения по уголовному делу до сих пор не назначена.





«Адвокат говорит, что если до вечера пятницы 2 октября эту меру не назначат, то Наталью могут все же отпустить в воскресенье», – говорит Геннадий.





О ситуации Натальи общественность узнала также благодаря ад кату Марии Колесниковой Людмиле Казак. Она была вместе с Натальей на Окрестина в течение одних суток. Через Казак Наталья передала на свободу письмо, написанное на куске простыни. Бумагу ей не давали.





Геннадий Касьян, как только узнал о задержании сестры, сразу обратился в посольство Швейцарии в Минске. В тот же день, по словам брата задержанной, посол Швейцарии в Беларуси направил в Министерство иностранных дел Беларуси ходатайство о встрече с Натальей. Но со стороны МИД до сих пор не было никакой реакции, говорит Геннадий. Одновременно резонанс подняла белорусская диаспора в Швейцарии. Там историю Наташи уже рассказали во многих местных СМИ.





Брат Натальи отмечает, что, возможно, проблема бы уже решилась, если бы у сестры было только швейцарское гражданство, которое она получила пять лет назад. Тогда бы ее могли освободить и депортировать из Беларуси. Но женщина не стала отказываться от белорусского паспорта, и теперь и по административному, и по уголовному делу проходит как гражданка Беларуси.





Если протесты затихнут, наступит 37 год





Наталья Херше уехала в Швейцарию более 12 лет назад. Как рассказал ее брат, родились и провели детство они в Орше. Потом Наталья окончила Белорусский государственный экономический университет, работала бухгалтером в Оршанском «собесе». Потом вышла замуж за швейцарца.









Наталья Херше с братом в родной школе в Орше

За границей воспитала двоих детей – дочь сейчас учится в Цюрихе на психолога, сын работает на предприятии. Свою карьеру в Швейцарии Наталья начинала с низов – технической работницей в пивоваренной компании. Теперь имеет хорошую должность в частной компании. Через три дня женщине исполнится 51 год.





«У Наташи всегда была довольно активные жизненная позиция. Она себя считает патриоткой Беларуси и ее очень волнует все, что происходит в нашей стране, поэтому она не захотела отказываться от белорусского паспорта, – говорит брат Натальи.





– Людмила Казак говорила, что была поражена стойкостью и силой духа Наташи, что у нее было ощущение, что если бы Наташу освободили, завтра она бы снова пошла на марш. Ее не сломали ни эти 15 суток, ни уголовное дело».





Неравнодушен к ситуации на родине и сам Геннадий. Мужчина живет в Молодечно, где 25 лет проработал врачом на скорой помощи. Сейчас ушел в фармацевтический бизнес. После выборов, 9 и 10 августа выходил на площадь в своем городе, и был шокирован насилием со стороны ОМОНа в отношении мирных граждан. Выступил на митинге перед пятью тысячами молодечненцев и публично призвал к ответственности виновных во лжи и насилии после президентских выборов. А потом от своего имени мужина написал обращение к мэру Молодечно.





«Я спрашивал, на каком основании в наш город были введены части ОМОНа, и почему они там жестоко обращались с людьми, – рассказал Геннадий. – Из исполкома я получил ответ, что мои вопросы не в компетенции мэра, и что их направили начальнику РОВД Молодечно. Но какой смысл, если этот начальник принимал непосредственное участие в том, что происходило в нашем городе 9 и 10 августа?»





Аналогичный ответ Геннадий Касьян получил из прокуратуры. Очередное обращение рассматривает Следственный комитет.





«Мне страшно за будущее нашей страны. У меня ощущение, что если сейчас мирные протесты затихнут, то у нас наступит 37 год, закрутят гайки так, что придется уезжать, – говорит Геннадий. – Я не чувствую себя здесь в безопасности. И то, что происходит после 9 августа, очень больно отозвалось в моем сердце, ведь я сам врач по образованию, и я не мог спокойно смотреть, как насилуют людей.





Мы оказались в полном правовом беспределе. В своей стране мы никак не защищены. Каждый день мы рискуем своей свободой, здоровьем, даже жизнью. Моя позиция однозначна–не теряя надежды, бороться против этого кровавого режима. Пути назад уже нет. Я верю, что сейчас наша победа – вопрос времени. Я искренне надеюсь на какую-то справедливость в отношении моей сестры, что ее отпустят, так как на наше правосудие надеяться не приходится».







