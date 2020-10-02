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«Лексус» сбил двоих пешеходов на тротуаре в центре Минска. Один из них умер

02.10.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДТП произошло днем 2 октября возле дома №9 на проспекте Машерова, сообщает СК в своем телеграм-канале.






49-летний мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пешеходов, ожидавших зеленый свет на пешеходном переходе.

45-летний пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия. Еще один мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Водитель привлекался к административной ответственности более 20 раз, в большинстве случаев за нарушение ПДД. Он задержан. Возбуждено уголовное дело.

СК просит очевидцев сообщить о себе по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
 
 
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ДТП произошло днем 2 октября возле дома №9 на проспекте Машерова, сообщает СК в своем телеграм-канале.
 
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