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Санэпидемслужба сообщила, что в последних пробах воды в Первомайском и Советском районах Минска отклонений от норм нет

02.10.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате взятых анализов водопроводной воды в Советском и Первомайском районах столицы отклонения от норм отсутствуют.

«Среди проб, которые отобрала лаборатория санэпидемслужбы Минска нестандартных не зафиксировано», — сообщила главный санитарный врач города Светлана Ермак сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

«Сейчас ограничений в использовании водопроводной воды для питья нет», - рассказала она.

По её словам, тотальный мониторинг качества воды в водопроводной сети не останавливается. Каждые три часа отбираются пробы.

Как мы сообщали ранее, 1 октября строители повредили водопровод с питьевой водой, что привело к ухудшению её качества. А 2 октября утром Минскводоканал сообщал об ухудшении качества воды в микрорайоне Зеленый Луг столицы, а также в квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова.
 
Теги: Минск
 
 
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В результате взятых анализов водопроводной воды в Советском и Первомайском районах столицы отклонения от норм отсутствуют.
 
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