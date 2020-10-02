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Задержанных при возложении цветов гомельчанок продержали в милиции 11 часов
Источник материала: Навiны
Задержанных 2 октября в Гомеле при возложении цветов женщин 11 часов продержали в милиции.
В 7:30 были задержаны пять женщин, которые возлагали цветы к памятнику княгине Ирине Паскевич на улице Ирининской. После задержания БелаПАН связался с местной активисткой велодвижения, членом Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Светланой Король.
«Мы возлагали цветы, были в красной одежде. Приехали три микроавтобуса с сотрудниками ОМОН, нас доставили в Центральный РОВД», — успела рассказать активистка.
От ее дочери Дарьи после 19:15 стало известно, что Король только что отпустили из РОВД, то есть продержали ее и других женщин 11 часов. Одну из задержанных увезла из милиции скорая помощь.
«У мамы конфисковали телефон, сейчас она добирается домой», — добавила Дарья Король.
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Задержанных 2 октября в Гомеле при возложении цветов женщин 11 часов продержали в милиции.
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