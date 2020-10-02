Компания из ОАЭ построит в Минске «умный город» за 10 миллиардов евро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске построят «умный город» на 10 миллиардов евро. Инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов и премьер-министр Беларуси приняли участие в закладке капсулы на месте возведения первого объекта. Подробности сообщила корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Закладка капсулы – первый шаг. Через несколько недель огромное поле возле минской кольцевой начнут застраивать. Национальный выставочный центр планируют завершить через год-два. Он станет первым объектом масштабного проекта на 10 миллиардов евро.

«Мы присутствуем во многих странах мира и можем сами оценить перспективы экономики Беларуси. Для нас важна жизнь обычных людей, мы хотим, чтобы наш проект улучшал их жизнь, их окружающую среду», – заявил председатель совета директоров компании «Emaar Properties» Мухаммед Али Аль-Аббар.

«Умный город» займет площадь в 900 гектаров. Это почти 2000 стадионов. Называется он «Северный берег». Поэтапно будут появляться всемирный торговый центр, университет, спортивные комплексы, городки здравоохранения, центры культуры и искусств, а главное – комфортное жилье.

«Компания готова взять на себя большую социальную нагрузку, которая является неприбыльной, но тем не менее очень важна для комплексности застройки. Районы жилой застройки будут насыщены не только привычными для нас социальными объектами в виде школ и садов, но и центрами творчества», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Инвестора из Арабских Эмиратов в Беларуси интересуют многие проекты. Миллиардер Мухаммед Али Аль-Аббар посетил и новую станцию метро, которая скоро откроется в столице. Оценил и строительство международного финансового центра в одном из новых районов Минска.

«Строительство таких объектов как финансовый центр даст сильный толчок для развития финансовой активности и привлекательности, для привлечения сюда бизнеса из различных стран, которые также будут вкладывать инвестиции», – заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

В реализации проекта «умный город» задействуют и белорусских специалистов, и впервые применят новые технологии в архитектуре и системе энергоэффективности. Благодаря проекту в Минске появится как минимум 70 тысяч рабочих мест.

Инвестиционная компания из Арабских Эмиратов участвовала в строительстве самого высокого небоскреба и одного из самых масштабных торгово-развлекательных центров в мире.