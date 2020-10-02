|
Компания из ОАЭ построит в Минске «умный город» за 10 миллиардов евро
02.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске построят «умный город» на 10 миллиардов евро. Инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов и премьер-министр Беларуси приняли участие в закладке капсулы на месте возведения первого объекта. Подробности сообщила корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Закладка капсулы – первый шаг. Через несколько недель огромное поле возле минской кольцевой начнут застраивать. Национальный выставочный центр планируют завершить через год-два. Он станет первым объектом масштабного проекта на 10 миллиардов евро.
«Умный город» займет площадь в 900 гектаров. Это почти 2000 стадионов. Называется он «Северный берег». Поэтапно будут появляться всемирный торговый центр, университет, спортивные комплексы, городки здравоохранения, центры культуры и искусств, а главное – комфортное жилье.
Инвестора из Арабских Эмиратов в Беларуси интересуют многие проекты. Миллиардер Мухаммед Али Аль-Аббар посетил и новую станцию метро, которая скоро откроется в столице. Оценил и строительство международного финансового центра в одном из новых районов Минска.
В реализации проекта «умный город» задействуют и белорусских специалистов, и впервые применят новые технологии в архитектуре и системе энергоэффективности. Благодаря проекту в Минске появится как минимум 70 тысяч рабочих мест.
Инвестиционная компания из Арабских Эмиратов участвовала в строительстве самого высокого небоскреба и одного из самых масштабных торгово-развлекательных центров в мире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабный проект займет площадь в 900 гектаров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)