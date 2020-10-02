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Российская оппозиционная журналистка умышленно подожгла себя и погибла

02.10.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина (Мурахтаева) подожгла себя напротив здания областного управления МВД.

Российская оппозиционная журналистка умышленно подожгла себя и погибла

По сообщению «Козы», журналистка погибла от полученных травм. Информацию о ее смерти изданию подтвердил супруг Ирины Славиной.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором запечатлено самосожжение женщины. Прохожий пытался спасти ее, но у него не получилось.

На своей странице в «Фейсбуке» погибшая оставила записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Утром 1 октября в квартиру Ирины пришли с обысками сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятные. «Забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я  черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства», — рассказывала Славина.

 
 
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Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина (Мурахтаева) подожгла себя напротив здания областного управления МВД.
 
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