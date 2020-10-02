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Российская оппозиционная журналистка умышленно подожгла себя и погибла
Источник материала: Навiны
Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина (Мурахтаева) подожгла себя напротив здания областного управления МВД.
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На своей странице в «Фейсбуке» погибшая оставила записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Утром 1 октября в квартиру Ирины пришли с обысками сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятные. «Забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства», —
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Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина (Мурахтаева) подожгла себя напротив здания областного управления МВД.
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