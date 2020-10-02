Российская оппозиционная журналистка умышленно подожгла себя и погибла

Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина (Мурахтаева) подожгла себя напротив здания областного управления МВД.





По сообщению «Козы» , журналистка погибла от полученных травм. Информацию о ее смерти изданию подтвердил супруг Ирины Славиной.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором запечатлено самосожжение женщины. Прохожий пытался спасти ее, но у него не получилось.

На своей странице в «Фейсбуке» погибшая оставила записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».