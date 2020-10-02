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Права человека: в МВД Беларуси прошла встреча с представителями ООН
02.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министерство внутренних дел Беларуси призвало структуры ООН объективно оценивать ситуацию в стране. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Геннадий Казакевич, передает «МИР 24».
Сегодня впервые состоялась встреча руководства МВД, Минздрава, генпрокуратуры с постоянным координатором ООН в Беларуси. Как было отмечено, оценка международного сообщества ситуации в республике не всегда основана на достоверной информации.
МВД предоставило представителям ООН целый пакет данных, в том числе и видеоматериалы, которые опровергают фейковые новости о пытках и изнасилованиях со стороны правоохранителей. Раннее международная организация заявляла якобы о 450 случаях.
Представитель МВД заявил, что все случаи с пострадавшими во время протестных акций будут расследованы в рамках законодательства страны. Этим уже занимаются следственный комитет и генпрокуратура.
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Как отметил первый заместитель Министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, оценка международного сообщества ситуации в республике не всегда основана на...
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