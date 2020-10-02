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Права человека: в МВД Беларуси прошла встреча с представителями ООН

02.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министерство внутренних дел Беларуси призвало структуры ООН объективно оценивать ситуацию в стране. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Геннадий Казакевич, передает «МИР 24».

Сегодня впервые состоялась встреча руководства МВД, Минздрава, генпрокуратуры с постоянным координатором ООН в Беларуси. Как было отмечено, оценка международного сообщества ситуации в республике не всегда основана на достоверной информации.

«На лицо предвзятая негативная оценка деятельности правоохранительных органов и усилий государства по стабилизации ситуации в стране. Мы не ставили себе задачу кого-то переубеждать. Мы честны перед своим народом. Мы обеспечили стабильность в своей стране. Мы ставили задачу – донести истинную информацию о том, как действуют правоохранительные органы, какова тактика и методики действия органов внутренних дел. Насколько обеспечен порядок в Республике Беларусь», – сказал Казакевич.

МВД предоставило представителям ООН целый пакет данных, в том числе и видеоматериалы, которые опровергают фейковые новости о пытках и изнасилованиях со стороны правоохранителей. Раннее международная организация заявляла якобы о 450 случаях.

«Мы получили много информации, которую сейчас изучим и обработаем. Услышали просьбу заместителя министра внутренних дел внимательно относиться к той информации, которую предоставляют СМИ. Также договорились преждевременно не выносить негативных суждений и оценок. Кроме этого, хочу отметить, что нам необходимо еще больше информации, поэтому надеемся на продолжение диалога», – отметила постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.

Представитель МВД заявил, что все случаи с пострадавшими во время протестных акций будут расследованы в рамках законодательства страны. Этим уже занимаются следственный комитет и генпрокуратура.



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Как отметил первый заместитель Министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, оценка международного сообщества ситуации в республике не всегда основана на...
 
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