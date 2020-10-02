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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира. Кто они
Источник материала: Tut.by
Forbes
Возглавляет список София Вергара. Ее годовой доход составил 43 миллиона долларов.
На втором месте — Анджелина Джоли. Актриса, по подсчетам Forbes, за год заработала 35,5 миллиона долларов.
На третьей строчке чудо-женщина Галь Гадот с 31,5 миллиона долларов.
Также в списке Мелисса Маккарти (25 млн), Мерил Стрип (24 млн), Эмили Блант (22,5 млн), Николь Кидман (22 млн), Эллен Помпео (19 млн), Элизабет Мосс (16 млн) и Виола Дэвис (15,5 млн).
Из десяти участниц рейтинга восемь основную часть дохода получили от телевидения и сервисов потокового вещания. Например, Элизабет Мосс получала по 1 млн за серию в «Рассказе служанки», а Эллен Помпео — по 550 тысяч за эпизод в «Анатомии страсти».
В общей сложности актрисы заработали за 12 месяцев 254 миллиона долларов.
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Из десяти участниц рейтинга восемь основную часть дохода получили от телевидения и сервисов потокового вещания.
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