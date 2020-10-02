ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В общежитии БГУИР произошел пожар

03.10.2020 06:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Возгорание произошло вечером 2 октября в одном из общежитий БГУИР на ул. Л. Беды, 2б, сообщили в МЧС.

В общежитии БГУИР произошел пожар

Загорание произошло в комнате на седьмом этаже. В здании сработала пожарная автоматика. До прибытия спасателей из общежития эвакуировали 150 человек.

Пожар ликвидировали. Его причину пока не установили.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возгорание произошло вечером 2 октября в одном из общежитий БГУИР на ул. Л. Беды, 2б, сообщили в МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
150 чалавек эвакуявалі на пажары з інтэрната БДУІР у Мінску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика