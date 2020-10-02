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В общежитии БГУИР произошел пожар
Источник материала: Навiны
Возгорание произошло вечером 2 октября в одном из общежитий БГУИР на ул. Л. Беды, 2б, сообщили в МЧС.
Загорание произошло в комнате на седьмом этаже. В здании сработала пожарная автоматика. До прибытия спасателей из общежития эвакуировали 150 человек.
Пожар ликвидировали. Его причину пока не установили.
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Возгорание произошло вечером 2 октября в одном из общежитий БГУИР на ул. Л. Беды, 2б, сообщили в МЧС.
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