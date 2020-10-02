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РФ присоединилась к белорусским санкциям

03.10.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российский МИД заявил, что присоединяется к введенным белорусскими властями в отношении ЕС санкциям. До сих пор неясно, кто и почему попал в санкционный список теперь уже двух стран.

На сайте российского внешнеполитического ведомства вечером второго октября появился комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором Россия критикует ЕС за язык санкций, который «является односторонним и нелегитимным, подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН и ведет к дальнейшей эрозии международного права».

Захарова отмечает, что санкции РФ расценивает, как «открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

«В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 октября Европейский союз достиг единогласия в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников. Беларусь заявила о введении в отношении ряда должностных лиц ЕС ответных санкций.

 
 
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Российский МИД заявил, что присоединяется к введенным белорусскими властями в отношении ЕС санкциям. До сих пор неясно, кто и почему попал в санкционный список...
 
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