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Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

03.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "BBC News Украина".

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - сказал Кулеба.

Она подчеркнул, что Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации, передает Интерфакс-Запад.

Однако глава МИД отметил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

В МИД отмечают, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства, но водить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю Киев не планирует.

"Что касается экономического взаимодействия - мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", - сообщил Кулеба.

В то же время министр пояснил, что такая позиция может измениться в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", - пояснил он.

Также, по словам Кулебы, Украина будет не уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил министр.

Это означает, что украинский посол и в дальнейшем будет работать в Беларуси.

Как сообщалось, совет ЕС утвердил в пятницу по письменной процедуре дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "BBC News Украина".
 
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