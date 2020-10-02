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Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси
Источник материала: АФН
Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "BBC News Украина".
"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - сказал Кулеба.
Она подчеркнул, что Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации, передает
Однако глава МИД отметил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.
В МИД отмечают, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства, но водить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю Киев не планирует.
"Что касается экономического взаимодействия - мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", - сообщил Кулеба.
В то же время министр пояснил, что такая позиция может измениться в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.
"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", - пояснил он.
Также, по словам Кулебы, Украина будет не уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске.
"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил министр.
Это означает, что украинский посол и в дальнейшем будет работать в Беларуси.
Как сообщалось, совет ЕС утвердил в пятницу по письменной процедуре дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.
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Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "BBC News Украина".
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