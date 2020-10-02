Минфин США ввел санкции против восьми белорусских официальных лиц

Источник материала: АФН

Администрация США вводит санкции против восьми высокопоставленных представителей властей Беларуси, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина США.

"Стремление белорусского народа к демократии в выборе своего лидера и мирной реализации своих прав белорусские власти встретили насилием и угнетением", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Соединенные Штаты и наши международные партнеры совместно выступают за то, чтобы те, кто годами подрывал демократию Беларуси, заплатили за это", - добавил Мнучин, передает Интерфакс.

Всего под санкции попали восемь человек, и в частности, среди них - глава МВД Беларуси Юрий Караев, заместитель главы МВД Беларуси и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Кроме того, в санкционный список включены заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

Согласно заявлению Минфина США, в соответствии с санкциями блокируется вся находящаяся в США или под контролем США "собственность и имущественные интересы вышеуказанных лиц и организаций, которыми прямо или косвенно владеет любой из них".

Министерство отмечает, что действия Вашингтона предприняты "в координации с международными партнерами - Соединенным Королевством, Канадой и Европейском союзом для того, чтобы продемонстрировать солидарность международного сообщества в поддержке белорусского народа, против обманных и жестоких действий со стороны правительства Беларуси".

Ранее в пятницу дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц утвердил Совет ЕС. В санкционный список в общей сложности включены 40 человек, в том числе вышеперечисленные лица. Их в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов.

В приложении к опубликованному в "Официальном журнале" Евросоюза постановлению Совета ЕС также числятся, в частности глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, командир СОБР Александр Быков и члены прочих внутренних войск Беларуси.

29 сентября санкции в отношении белорусских официальных лиц ввели Великобритания и Канада. При этом, под их санкции попали президент страны Александр Лукашенко и его сын Виктор.