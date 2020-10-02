﻿ В Волковыске подожгли дом и машину инспектора РОВД. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Волковыске подожгли дом и машину инспектора РОВД

03.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Волковыске неизвестные подожгли дом и машину инспектора местного РОВД. Происшествия случились ночью 2 октября.

Как сообщает телеграм-канал МВД, сначала экипаж МЧС отправился на улицу Победы, где горела Audi 80. Спасатели ликвидировали возгорание, однако в результате поджога у машины оказался поврежденным моторный отсек.

Еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную. На этот раз горел строящийся дом инспектора. Огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.

«По фактам умышленного уничтожения (повреждения) имущества, совершенные общеопасным способом, следователи возбудили уголовные дела. Сейчас правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Предполагается, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего», - говорится в сообщении МВД.

Напомним, 9 сентября в Дрогичине сгорели три машины трех сотрудников местного РОВД.

И тем не менее, сегодня, 2 октября, на тему усиления ответственности за участие в протестах и особенно на тему возможного наказания родителей за присутствие детей на несанкционированных акциях очень много говорили замминистра МВД и Генпрокурор РБ.

Неужели чем выше должность, тем сложнее 2+2 сложить?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Волковыске неизвестные подожгли дом и машину инспектора местного РОВД. Происшествия случились ночью 2 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Санэпидемслужба сообщила, что в последних пробах воды в Первомайском и Советском районах Минска отклонений от норм нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика