ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Великобритании погиб гонщик, установивший более 70 рекордов скорости

03.10.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Великобритании в результате аварии погиб 47-летний гонщик и бизнесмен Зеф Айзенберг, сообщает Motorsport.uk. За последние десять лет Айзенберг установил более 70 различных рекордов скорости в Великобритании и мире, некоторые из них попали в Книгу рекордов Гиннесса.


Фото: zef. eisenberg / Facebook

Айзенберг погиб на заброшенном аэродроме Эльвингтон, обычно используемом гонщиками для различных испытаний. Как пишет издание, он пытался побить рекорд скорости для Великобритании на наземном транспорте. Для этого он использовал машину Porsche 911 Turbo S. Машина вышла из-под контроля на большой скорости в конце маршрута. Спасти гонщика врачам не удалось, ведется расследование причин аварии. Гонка проходила под эгидой ассоциации UKTA, занимающейся поддержкой спортсменов, пытающихся побить рекорд Гиннесса для наземного транспорта в Великобритании.

Айзенберг в 1995 году основал компанию Maximuscle, занимавшуюся производством спортивного питания. В 2011 году он продал ее более чем за $ 200 млн. После этого Айзенберг активно занялся мотоспортом. Он пытался установить рекорды на мотоциклах, автомобилях и квадроциклах. Также он был телеведущим, вел шоу Speed Freaks на канале ITV4.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он пытался побить рекорд скорости для Великобритании на наземном транспорте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Права человека: в МВД Беларуси прошла встреча с представителями ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика