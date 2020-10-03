В Великобритании погиб гонщик, установивший более 70 рекордов скорости

Источник материала: Tut.by

В Великобритании в результате аварии погиб 47-летний гонщик и бизнесмен Зеф Айзенберг, сообщает Motorsport.uk. За последние десять лет Айзенберг установил более 70 различных рекордов скорости в Великобритании и мире, некоторые из них попали в Книгу рекордов Гиннесса.



Фото: zef. eisenberg / Facebook

Айзенберг погиб на заброшенном аэродроме Эльвингтон, обычно используемом гонщиками для различных испытаний. Как пишет издание, он пытался побить рекорд скорости для Великобритании на наземном транспорте. Для этого он использовал машину Porsche 911 Turbo S. Машина вышла из-под контроля на большой скорости в конце маршрута. Спасти гонщика врачам не удалось, ведется расследование причин аварии. Гонка проходила под эгидой ассоциации UKTA, занимающейся поддержкой спортсменов, пытающихся побить рекорд Гиннесса для наземного транспорта в Великобритании.

Айзенберг в 1995 году основал компанию Maximuscle, занимавшуюся производством спортивного питания. В 2011 году он продал ее более чем за $ 200 млн. После этого Айзенберг активно занялся мотоспортом. Он пытался установить рекорды на мотоциклах, автомобилях и квадроциклах. Также он был телеведущим, вел шоу Speed Freaks на канале ITV4.