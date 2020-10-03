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Белорусские сенаторы осудили зарубежное вмешательство в дела страны
03.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Депутаты верхней палаты белорусского парламента осудили зарубежное вмешательство в дела Беларуси. В Минске открылась очередная сессия Совета Республики, сообщает телеканал «МИР 24».
Именно на этой площадке, подчеркнула Кочанова, белорусы определят, как им совершенствовать государственное и общественное устройство. Речь идет в том числе и о конституционной реформе, пояснила глава верхней палаты парламента.
Всебелорусское народное собрание проходит один раз в пять лет. Александр Лукашенко ранее заявлял, что нынешнее состоится в конце этого или в начале следующего года.
И сегодня же стало известно, что Беларусь предложила Литве и Польше привести к паритету численность диппредставительств. Литве рекомендуется сократить число дипломатов с 25 до 14, а Польше – с 50 до 18. В то же время послы Беларуси в этих странах с пятого октября отзываются в Минск для консультаций.
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В Минске открылась очередная сессия Совета Республики.
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