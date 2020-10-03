Белорусские сенаторы осудили зарубежное вмешательство в дела страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Депутаты верхней палаты белорусского парламента осудили зарубежное вмешательство в дела Беларуси. В Минске открылась очередная сессия Совета Республики, сообщает телеканал «МИР 24».

«Мы, члены Совета Республики, решительно осуждаем грубое и бесцеремонное вмешательство Польши, Литвы, Латвии, Украины и других зарубежных стран во внутренние дела Республики Беларусь. Нами приняты заявления, в которых подчеркнуто, что белорусский народ самостоятельно будет решать судьбу своей страны. И для этого в республике есть хорошая форма народовластия – Всебелорусское народное собрание», – заявила Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Именно на этой площадке, подчеркнула Кочанова, белорусы определят, как им совершенствовать государственное и общественное устройство. Речь идет в том числе и о конституционной реформе, пояснила глава верхней палаты парламента.

Всебелорусское народное собрание проходит один раз в пять лет. Александр Лукашенко ранее заявлял, что нынешнее состоится в конце этого или в начале следующего года.

И сегодня же стало известно, что Беларусь предложила Литве и Польше привести к паритету численность диппредставительств. Литве рекомендуется сократить число дипломатов с 25 до 14, а Польше – с 50 до 18. В то же время послы Беларуси в этих странах с пятого октября отзываются в Минск для консультаций.