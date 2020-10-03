Это уже не починить, но замены нет. Суперскотч на службе милиции и дырявые урны на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры и странностями благоустройства. Вот что нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

Осиповичи, улица Черняховского. Здесь светофор установили по центру тротуара.





Логойск. Суперскотч на службе милиции. А как же старая добрая синяя изолента?



Фото предоставлено читателем

Брилевская, 24. Во 2-м подъезде на 4−5-м этажах вот таким образом заделали дыру в кирпичной стене. А появилась она более 2 лет назад после ремонта стояка. До вчерашнего дня до нее не было никому дела. После звонка и откровенной ругани появился результат. Кстати, дыра там не просто так — через нее предоставляется полный доступ к стояку.









Минск, улица Дунина-Марцинкевича, 6. В 9-м подъезде делали заземление в квартирах во время недавнего капремонта. Однако заземляющего провода в кабель-каналах пытливый житель дома не обнаружил. У нас две версии: их украли или не проложили.













Минск, улица Ландера, напротив дома № 68. Площадка для мусорных контейнеров существует уже давно, а вот дорожки к ней нет ни с одной стороны, и люди в дождь вынуждены идти по проезжей части.









Минск, улица Дунина-Марцинкевича, 6. Так выглядит вход в подъезд в доме, в котором недавно был капремонт.





Кличев. Местные жители пишут, что на фото мы видим фундамент, который несколько лет назад сначала построили, а потом засыпали землей. Похоже, бетон созрел и теперь его откапывают.





Минск, улица М. Богдановича, 55. В том, что контейнеры переполняются и мусор распихивают по всем дворам, может, и жильцы виноваты. Но люди говорят, что такого бы не было, если бы мусор вывозили регулярно — они утверждают, что его не убирают неделями.









Минск, остановка «Средняя школа № 140». Она сделана для школьников, и в течение учебного года здесь большой наплыв пассажиров, а длина платформы (асфальта на остановке) не соответствует даже «короткому» автобусу, не говоря уже о 54-м маршруте, автобусы на котором «длинные». В сухую погоду можно, конечно, и на траву выйти, а вот в дождь и снег дети прыгают в грязь.





Сморгонь, микрорайон Корени, дворовый проезд к жилому дому № 40 по улице Суворова и домам на бульваре Надежд. Нам пишут, что самые лучшие участки асфальтового покрытия проездов — чудом выжившие с момента постройки микрорайона (30 лет назад). А еще здесь год назад сделали пешеходную дорожку вдоль основного проезда. Люки на ней закатали асфальтом, потом опомнились и асфальт вырезали. Только один из люков кое-как забетонировали, возле остальных так и остались ямы.













Минск, улица Бабушкина, 32. Вот такое «озеро» появляется здесь на проезжей части после дождей. Пешеходной дорожки рядом нет.





Климовичи. Единственная дорожка, ведущая в жилой микрорайон КСМ, требует ремонта.



Фото предоставлено читателем

Минск. Вот так эстетично выглядят мусорки возле 12-го подъезда дома № 17 по проспекту Газеты «Звязда». Люди пишут, что в ЖЭСе им сказали, что функцию свою они выполняют. Значит, менять еще не пора?





Минск, Брилевичи. Вот что говорится в письме: «Идешь на станцию Курасовщина по асфальтированной дорожке, а она раз — и резко превращается в грязь, песок и темноту ночью».







