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Атмосферные фронты накрыли Беларусь
Источник материала: Навiны
В субботу, 3 октября, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди.
Ветер юго-восточный порывистый (в западной части — сильный порывистый). Погода в регионах:
В связи с неблагоприятным погодным явлением
При порывистом ветре спсатели
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В субботу, 3 октября, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты.
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