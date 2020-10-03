Атмосферные фронты накрыли Беларусь

В субботу, 3 октября, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты.





По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди.

Ветер юго-восточный порывистый (в западной части — сильный порывистый). Погода в регионах:

Брест +19..+21°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +15..+17°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 12 м/с);

Гомель +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 12 м/с);

Гродно +16..+18°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 15-18 м/с);

Могилев +16..+18°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 12 м/с);

Минск +15..+17°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 12 м/с).

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спсатели советуют :

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).