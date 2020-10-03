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Оплата картой в автобусе без валидатора и скидки в магазинах для вкладчиков: новости банков за неделю
Источник материала: Tut.by
На кредитном рынке — затишье, основная активность банков сейчас сосредоточилась вокруг карточных продуктов и вкладов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые услуги и продукты предложили банки на этой неделе.
Банки борются не только за вкладчиков, но и за пенсионеров
На этой неделе появились сразу две акции, в ходе которых банки хотят получить новых клиентов пенсионного возраста. Так,
А вот
Альфа-Банк запустил международные переводы в валюте
Теперь с карты на карту
— Изменения относятся только к международным переводам с карты на карту, переводы по Беларуси доступны только в рублях, —
Как платить картой в транспорте без валидатора
Функцию терминалов выполняют обычные телефоны водителя и кондуктора. Для расчета нужно лишь поднести карту к смартфону. Механика оплаты схожа с расчетами на кассе магазина: для совершения операции достаточно одного касания картой или другим устройством с NFC. Скачивать приложение при этом не требуется.
Пока рассчитаться можно бесконтактными картами Visa любого банка мира. Цена проезда аналогична стоимости бумажного талона.
От кино до бытовой техники: экономим с банками
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Оплата картой в автобусе без валидатора и скидки в магазинах для вкладчиков: новости банков за неделю
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые услуги и продукты предложили банки на этой неделе.
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