Оплата картой в автобусе без валидатора и скидки в магазинах для вкладчиков: новости банков за неделю

Источник материала: Tut.by

На кредитном рынке — затишье, основная активность банков сейчас сосредоточилась вокруг карточных продуктов и вкладов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новые услуги и продукты предложили банки на этой неделе.

Банки борются не только за вкладчиков, но и за пенсионеров



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На этой неделе появились сразу две акции, в ходе которых банки хотят получить новых клиентов пенсионного возраста. Так, Белагропромбанк рассказал , что с 5 октября клиенты, которые подключены к пакету «Забота», получат промокод, которым можно делиться с друзьями. Если ваш друг решит получить пенсию на карточку этого банка, то при предъявлении промокода он получит 5 рублей (дополнительно к бонусам в размере 30 рублей для всех новых клиентов), а вы — 10. Среди плюсов пакета «Забота» — кешбэк 2% от покупок в аптеках и продовольственных магазинах и бесплатное СМС-оповещение.

А вот Белинвестбанк запустил новый продукт «Лучшие годы» — кешбэк до 3% за покупки, дополнительный доход до 2% годовых в виде процентов на остаток по счету, а также снятие наличных до 1500 рублей в месяц без комиссии во всех банкоматах любых банков.

Альфа-Банк запустил международные переводы в валюте





Теперь с карты на карту Альфа-Банка можно переводить не только белорусские рубли, но еще и доллары, евро и российские рубли. Сделать это можно на сайте perevod.alfabank.by и через интернет-банк «Альфа-Клик».

— Изменения относятся только к международным переводам с карты на карту, переводы по Беларуси доступны только в рублях, — уточняют в банке. — В мобильном банке InSync также доступны международные переводы с карты на карту, но только в белорусских рублях.

Как платить картой в транспорте без валидатора



Фото: zarya.by

БПС-Сбербанк запустил первую в мире бесконтактную систему оплаты проезда, которой не требуются валидаторы. Правда, работает это пока только в одном городе страны — Борисове.

Функцию терминалов выполняют обычные телефоны водителя и кондуктора. Для расчета нужно лишь поднести карту к смартфону. Механика оплаты схожа с расчетами на кассе магазина: для совершения операции достаточно одного касания картой или другим устройством с NFC. Скачивать приложение при этом не требуется.

Пока рассчитаться можно бесконтактными картами Visa любого банка мира. Цена проезда аналогична стоимости бумажного талона.

От кино до бытовой техники: экономим с банками

Беларусбанк совместно с компанией «Яндекс» дарят 90 дней фильмов и сериалов на «КиноПоиск HD» для держателей международных карточек банка.

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