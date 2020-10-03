Как отличить усталость от депрессии

Источник материала: Tut.by

Между усталостью и психическим здоровьем существует сложная взаимосвязь. Huffpost объясняет, как понять, что вялость и сонливость — это уже депрессия.



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Усталость — очень частый симптом депрессии

«Усталость затрагивает более 90% людей с тяжелым депрессивным расстройством», — поясняет Надин Каслоу, профессор факультета психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Университета Эмори (США).

Это не только о том, что вам физически трудно просыпаться по утрам или что вас клонит в сон уже после полудня (хотя, безусловно, все это допустимые симптомы). Усталость может проявиться также в виде общей постоянной нехватки энергии. Кажется, что даже относительно простые задачи требуют больших физических и эмоциональных усилий.

Зависимость между усталостью и депрессией сложная

Когда дело доходит до депрессии и усталости, «возможна скрытая составляющая, которая является причиной того и другого», поясняет Бетти Лай, психолог и доцент Школы образования и человеческого развития Бостонского колледжа (США). Она указала на возможную роль системы гипоталамус — гипофиз — надпочечники, которая помогает регулировать реакцию организма на стресс: «Хронический стресс может нарушить ее функционирование и привести к проблемам со сном, усталости и депрессии».

Таким образом, общая биологическая подоплека может быть одной из причин связи усталости и депрессии, но не единственной. Около 80% людей, страдающих депрессией, испытывают проблемы со сном — зависимость развивается в обоих направлениях. Бессонница может привести к депрессии или усугубить ее. Сама депрессия также может привести к бессоннице. Кроме того, люди с сопутствующими нарушениями сна могут быть более уязвимы по отношению к депрессии.

«Такая связь может привести к порочному кругу, который людям трудно разорвать», — пояснила Каслоу.

Следите за потерей интереса

Эксперты в области психического здоровья подчеркивают, что симптомы усталости, связанные с депрессией, не всегда проявляются в виде физической измотанности. «Предупреждающий знак для депрессии: «О, мне нравилось это делать… Но больше не хочется, нет мотивации», — пояснила психотерапевт Тамека Брюингтон.

Поэтому при диагностике депрессии специалисты в области психического здоровья больше обращают внимание на своего рода эмоциональную усталость, потерю мотивации.

А если мотивация заниматься обыденными делами есть, но просто ощущаешь себя слишком измотанным для этого, нужно сосредоточиться на выявлении причин усталости.

В любом случае, если вы подозреваете у себя депрессию, важно обращаться за помощью, подчеркивают специалисты. Существует множество эффективных способов ее лечения: от терапии до групп поддержки.