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Резиновые сапоги для рыбалки стали модным трендом у женщин

03.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярные модели и блогерши стали массово носить резиновые сапоги, которые в сети прозвали рыбацкими, и запустили новый модный тренд осени 2020 года, рассказывает delfi.lv

Речь идет о высоких массивных ботинках из резины скандинавского бренда Ganni. Стоимость пары на сайте марки составляет 245 евро.

Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с деловыми костюмами, платьями, юбками и свитерами. В то же время некоторые пользовательницы любят носить ботинки с удлиненными рубашками и оверсайз-пиджаками.

Так, например, фотографией в описанной вещи цвета хаки в своем Instagram поделилась стилистка Эмили Синдлев.

В то же время пользовательница с никнеймом @_mmaxinewylde сфотографировалась в черных сапогах, серой мини-юбке, темном кроп-топе и лиловом укороченном пиджаке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от max (@__mmaxinewylde)

Модель Наоми Анвер опубликовала в соцсетях кадр в темных ботинках и белой удлиненной рубашке.

Модный блогер Беатрис Форселл сфотографировалась для Instagram в лакированных сапогах, белом платье и темном оверсайз-пиджаке.

Предпринимательница Матильда Дьерф в свою очередь надела резиновую обувь вместе с черной кожаной курткой, серым свитером и бело-голубыми шортами в полоску.

 

 
 
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Популярные модели и блогерши стали массово носить резиновые сапоги, которые в сети прозвали рыбацкими, и запустили новый модный тренд осени 2020 года
 
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