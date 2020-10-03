Какие гаджеты и бытовая техника сейчас продается дешевле, чем в интернет-магазинах

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие скидки предлагают крупные торговые сети на гаджеты и бытовую технику. Выбрали устройства, которые сейчас продаются дешевле по сравнению с обычными интернет-магазинами.



Фото: stevepb / pixabay.com

«Электросила»

На сайте продавца есть раздел, в котором собираются все акционные предложения — сейчас такие условия действуют по 31 октября.

К таким, например, относится стиральная машина LG F2J5HS6W . Ее отдают за 2099 рублей. У большинства других продавцов — дороже. Максимальная загрузка белья в этой модели составляет 7 килограммов, класс потребления энергии — А+. Скорость отжима — до 1200 оборотов. В активе 14 программ для стирки (включая шерсть), функция TrueSteam (генерация пара). Уровень шума не превышает 55 дБ.

Еще один товар со скидкой — пылесос REDMOND RV-UR356 . Это «беспроводная» модель стоит 229 рублей против более 300 рублей у конкурентов. На максимальной мощности она может работать до 25 минут подряд, на полную зарядку уходит около 240 минут. При этом уровень шума составляет не более 80 дБ. Емкость контейнера для пыли — 0,8 литра.

«5 элемент»



Redmi 9

В сети этого продавца выгодно, например, продается смартфон Xiaomi Redmi 9 с памятью 3/32 ГБ, но без модуля NFC. По 12 октября этот гаджет стоит 369 рублей. В нашем каталоге минимальная цена составляет 368 рублей. Правда, только у одного продавца. У других — свыше 400 рублей. Краткие характеристики смартфона: экран на 6,53 дюйма (Full HD+), процессор MediaTek Helio G80, камера с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также встроенный аккумулятор емкостью в 5020 мАч. Поддерживается даже ускоренная 18-ваттная зарядка.

Выгодно предлагается еще одно устройство Xiaomi — смартфон Redmi Note 8T в версии с 3/32 ГБ памяти. В этом гаджете NFC уже есть. Гаджет можно купить за 399 рублей. Другие предложения, даже в фирменных магазинах производителя, стоят пусть и ненамного, но больше. Телефон может похвастаться экраном на 6,3 дюйма (Full HD+), батарейкой на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 ватт, набором камер (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп), а также процессором Qualcomm Snapdragon 665.

Наконец, со скидкой отдают и бытовую технику — например пылесос Samsung VC20M251AWB . В «5 элементе» за него придется выложить 183 рубля, у конкурентов — от 200 рублей и выше. У пылесоса в активе мешок для сбора мусора на 2,5 литра и несколько насадок для чистки разных поверхностей в комплекте поставки. Мощность всасывания — 460 Вт.

21vek.by



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com, Jessica Lewis

У онлайн-гипермаркета на сайте есть специальный раздел, в котором аккумулируются все доступные на данный момент товары со сниженной ценой.

Микроволновая печь Horizont 20MW700−1378BIS в онлайн-гипермаркете продается дешевле, чем у остальных. Так, за нее просят 149 рублей против 160−170 у конкурентов. Краткие характеристики модели: мощность в 700 Вт, механическая система управления через поворотные переключатели, режим разморозки. Жаль только, что не встроили гриль.

Как еще один пример — стиральная машина Indesit IWSB 51 051 BY . Она стоит 499 рублей, у нас в каталоге — от 510 рублей и выше. Разница, конечно, не самая большая. Но 21vek.by предлагает официальную гарантию, чего не всегда можно добиться от «серых» продавцов. Сама машина отличается загрузкой в пять килограммов, максимальной скоростью отжима в 1000 оборотов, в также классом энергопотребления А. В актив также можно записать 16 встроенных программ стирки. Разумеется, не забыли и о других функциях вроде частичной защиты от протечек воды.

Ну и, наконец, с выгодой можно купить телевизор Horizont 32LE5511D с экраном на 32 дюйма. Он стоит 299 рублей (правда, такая же цена и в «5 элементе»). Впрочем, остальные продавцы в основном просят по 320 рублей. Это ТВ самого начального класса, так что ожидать от него чего-либо необычного не стоит. Тем не менее разрешение экрана составляет 1366 на 768 точек, или HD+. Частота панели — 60 Гц, яркость — 200 нит, а еще есть динамики с общей мощностью в 16 Вт.