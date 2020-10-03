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Актриса, прославившаяся в ролях толстушек, похудела на 18 килограммов

03.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, следующей за феноменально похудевшей певицей Адель много шума своими изменившимися формами наделает актриса Ребел Уилсон. Ребел 40 лет, и она прославилась своими комедийными ролями девушек с пышными формами.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) on Nov 1, 2015 at 7:31am PST

«Отпетые мошенницы», «Девичник в Вегасе», «Холостячки», «Кролик Джо Джо» и многие другие фильмы с Ребел в главных ролях отлично известны широкому зрителю. В них актриса очаровывает не только игрой, но и легким отношением к своей внешности. Но, кажется, к 40 годам Ребел надоели стереотипные роли, и она решила что-то изменить.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) on Sep 26, 2020 at 9:54am PDT

2020 год актриса объявила для себя «годом здоровья». Актриса рассказывает, что тренируется под руководством персонального тренера каждый день. Отдает предпочтение высокоинтенсивным интервальным тренировкам и кроссфиту.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) on May 5, 2020 at 2:11am PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) on Jul 20, 2020 at 2:51am PDT

Кроме того, она исключила из рациона сахар, фастфуд, пьет больше воды и много гуляет пешком. С начала года Ребел похудела на 18 килограммов и активно демонстрирует изменившиеся формы в своем инстаграм-профиле.


Пока непонятно, будут ли шеймить Ребел за похудение так же, как похудевшую певицу Адель, но стоит признать, что выглядит актриса отлично и, кажется, чувствует себя так же.

 
 
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Кажется, следующей за феноменально похудевшей певицей Адель много шума своими изменившимися формами наделает актриса Ребел Уилсон.
 
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