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Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей

03.10.2020 08:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня у нас четвертый выпуск конкурса «Ремонт за копейку» в этом сезоне, а значит, мы вот-вот подведем первые итоги и вручим тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Но на этом мы не заканчиваем, и у вас еще есть все шансы принять участие. Свои истории экономии на ремонте присылайте на dm@onliner.by.

Наверное, каждый хотел иметь в детстве свое место, необычное, в котором все время хотелось бы сидеть, наслаждаться жизнью и отдыхать. С этой мечтой я жил 21 год, то есть всю свою жизнь. Именно в 21 год, после окончания университета, я подумал: а ведь у меня на даче есть заставленный всякими вещами пыльный чердак, который можно было бы переделать под жилплощадь.

С первых заработанных денег я начал закупаться материалами. Первое, что я купил, это листы гипсокартона, ОСБ, невообразимо большое количество всевозможных шурупов, утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Путь к мечте начался с уборки. Это казалось не просто сложным, а невозможным! На чердаке было множество старых вещей и предметов, отжившая свое мебель, потрепанные временем доски и брусья, которые лежали десятилетиями, много мусора. Самой неприятной находкой оказалась грязная советская стекловата, небрежно разбросанная там-сям в попытках утеплить дом. Именно стекловату, ввиду ее ветхости, убирать было тяжелее всего, ведь она рассыпалась и оказывалась повсюду: в носу, в волосах, под одеждой. Тем не менее это оказалось не только сложным, но и веселым этапом уборки.

Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей

После того как все было убрано, я приступил к полу. Старый пол, неизвестно почему, лежал совершенно не по уровню, значения в некоторых местах отличались аж на 20 см. Пришлось наращивать высоту и ровнять по балкам. Для создания последующей обрешетки и утепления пола я купил минеральную вату и заказал доски на деревообрабатывающей фирме. Обошлось это мне суммарно в 120 рублей. Так как в старое покосившееся окно уже стучалась зима, я заказал установку стеклопакета, чтобы не продувало. Отдал за все 360 рублей.

Дальше я перешел к монтажу гидроизоляции и созданию каркаса стен и потолка из бруса. На все потратил 100 рублей. Минеральной ватой утеплил весь чердак в два слоя. Думал, что двух слоев будет мало, но оказалось очень хорошо.

Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей

После этого произвел монтаж пароизоляции и положил обрешетку из бруса, чтобы в последующем между гипсокартоном и пароизоляцией ходил воздух. Обошлось это все в 200 рублей. Начал выкладывать пол листами ОСБ, чтобы выровнять его. Они стоили 100 рублей.

И, долго не думая, приступил к монтажу гипсокартона. Было очень тяжело, так как достаточно большая часть поверхностей оказалась под углом из-за скатов крыши, так что пришлось гипсокартон резать пополам и монтировать кусками.

Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей
Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей

После того как все оказалось зашито гипсокартоном, я зашпатлевал швы, и получилось все крайне неплохо для первого раза.

Я очень хотел купить мотоцикл либо мопед и поставить его на чердаке как арт-объект. Бороздя все сайты, которые только есть, долго ничего не мог найти. Но в один прекрасный момент появилось объявление о продаже мотоцикла «ИЖ Планета 3». Мотоцикл мне понравился не только внешне, но и, что немаловажно, ценой. Продавец просил за него 80 рублей! Недолго думая, я его купил. Через пару дней мотоцикл был у меня, с кучей дополнительных деталей. Состояние оказалось не супер, но меня более чем устраивало. Особенно если вспомнить, что обошелся он мне в 80 рублей.

Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей

В перерывах между основной работой по созданию пола и стен чердака я разобрал мотоцикл, отмыл его, покрасил и обернул пищевой пленкой, дабы избежать возможных повреждений и загрязнений.

Так выглядели колеса мотоцикла до и после наведения «лоска».

Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей

Так как по задумке я хотел создать чердак в стиле лофт, для декора стен мне был нужен декоративный кирпич. Покупать его, как оказалось, слишком дорого. Было принято решение идти путем «дольше, но дешевле» — выливать и красить кирпичи самостоятельно. Формы для кирпичей я купил в строительном магазине ОМА за 7 рублей, там же купил и гипс (по 2 рубля за пакет). Вылил я около одной тысячи кирпичей — 150 рублей.

Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей

Когда очередь дошла до поклейки обоев, выбор пал на самые дешевые: 4 рубля за рулон. Итого за 8 рулонов и обойный клей я заплатил 40 рублей.

Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей

Так как с каждым новым этапом ремонта пыли и мусора от строительных работ становилось все меньше, я взял диван-кровать в рассрочку в «Ами». Полная его цена составила 499 рублей. Диван оказался очень удобным, большим, но в то же время компактным в сложенном состоянии. По стилю он подошел идеально.

Посмотрите, как круто парень отремонтировал старый чердак. У него ушло всего 2600 рублей

На протяжении основных ремонтно-отделочных работ освещения как такового на чердаке не было. Именно поэтому необходимо было доделать потолок и впоследствии разместить на нем светильники.

Я купил 10 реек, которые вышли мне в 40 рублей суммарно, пару метров провода, две коробки для проводов, 10 патронов и 10 лампочек. В общей сложности потолок обошелся в 121 рубль. В результате монтажа, работ по пропитке реек и подключению проводов вышел красивый, необычный потолок.

 
 
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Сегодня у нас четвертый выпуск конкурса «Ремонт за копейку» в этом сезоне, а значит, мы вот-вот подведем первые итоги и вручим тысячу рублей от нашего...
 
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