Для женщин и уверенных в себе мужчин. Выбираем стильный городской хетчбэк

Источник материала: Onliner

Нас приучили, что самые компактные автомобили, которые можно купить на территории Беларуси, — это модели В-класса (Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan). Но белорусские любители европейских машин все еще помнят о существовании моделей особо малого класса — А. На «Автобарахолке» представителей этого сегмента становится все меньше, но выбрать пока есть из чего. Мы подготовили традиционную подборку интересных предложений от белорусских продавцов.

Chevrolet Spark

Давным-давно в царстве General Motors жила-была компания Chevrolet. И выпускала она только большие седаны, кабриолеты и пикапы. Но потом в царство прилетела невиданная птица глобализация и все изменила. С тех пор под маркой Chevrolet производятся даже крохотные корейские хетчбэки типа Spark. В Беларуси данная модель успела пожить под маркой Ravon. На некоторых рынках Spark знают как Daewoo. Но чаще всего в мире автомобиль встречается с крестом на решетке радиатора.

Эта модель и новой стоила недорого, а цены на подержанные экземпляры упали ниже $5 тыс. За выбранный нами вариант просят $4420 по курсу. С конвейера машина сошла в 2010 году и проехала с тех пор без малого 118 тыс. км. Для городского автомобиля это вполне реальный показатель. В движение Sprak приводит атмосферный мотор объемом 1 литр. Коробка — «механика». Есть кондиционер, центральный замок и ABS. Можно брать.

Hyundai i10

Белорусский импортер Hyundai уже давно свернул продажи всех интересных моделей, оставив нам лишь самые ходовые. Но еще до выхода «Крет» и «Акцентов» у корейского производителя появилась замечательная модель i10 — аналог Kia Picanto. На «Автобарахолке» экземпляр первого поколения можно купить за $5340 в эквиваленте. Это будет 12-летний автомобиль с пробегом 74 тыс. км. Машина продается в Гомеле и имеет прозрачную историю.

Нынешний владелец приобрел i10 в Германии в 2009 году. Мало того что кузов автомобиля оцинкован, так еще дополнительно была сделана антикоррозийная обработка. Среди оборудования отмечены все электростеклоподъемники, кондиционер, литые диски, ABS, аудиосистема с AUX. Приветствуется аргументированный торг. На машину установлены 1,2-литровый мотор и автоматическая коробка передач.

Kia Picanto

А вот и соплатформенник Hyundai i10 — Kia Picanto. Автомобиль желтого цвета покинул конвейерную линию в 2008 году, и сейчас на одометре — порядка 200 тыс. км. Здесь под капотом 1,1-литровый агрегат, работающий в паре с механической коробкой передач. Продавец уверяет, что хетчбэк находится в отличном состоянии и расходует порядка 5 литров бензина на 100 км пути. Основная среда обитания подобной техники — городские джунгли.

В объявлении говорится, что мотор не «жрет» масло и работает без лишних шумов. В комплекте с машиной идет новая резина. Цена заметно ниже, чем у описанного выше Hyundai, — $3299 по курсу. И тоже есть возможность поторговаться. Кондиционер, магнитола с MPS и система ABS присутствуют. Остальное не так уж важно для автомобиля за три с лишним тысячи.

Peugeot 108

Если же вы готовы потратить на городскую машину А-класса почти $7 тыс., то вам следует присмотреться к этому Peugeot. Модель 108 никогда не продавалась в Беларуси и представляет собой в каком-то смысле эксклюзив. Сугубо европейский хетчбэк выпущен в 2015 году, а заявленный пробег смехотворный — 20 тыс. км. Не припомним, чтобы в субботних подборках у кого-то на одометре был меньший показатель.

В движение самого младшего «львенка» приводит 1-литровый атмосферный мотор, развивающий 87 л. с. Коробка передач — механическая. Из Европы автомобиль приехал в декабре прошлого года. В объявлении добросовестно перечислены все опции, имеющиеся у 108. Комплектация, конечно, не самая богатая, но, как говорится, чем меньше наворотов — тем меньше поломок.

Renault Twingo

А это наша любимая машина особо малого класса, которая во время последней смены поколений серьезно изменилась технически. Модель имеет нетипичный для А-класса привод на заднюю ось и, что самое интересное, — двигатель, расположенный «в багажнике»! Это означает, что Twingo, несмотря на скромные характеристики, может подарить отличные эмоции от езды. Автомобиль 2016 года выпуска с пробегом 40 тыс. км.

Прибыл в Беларусь из Германии в начале лета 2020 года. По нашей стране машина намотала 10 тыс. км. Продавец уверяет, что 1-литровый мотор расходует 5 литров бензина в городе и 4 литра на трассе. Коробка передач здесь механическая. В Беларуси уже хватает как Twingo, так и соплатформенных Smart, так что с запчастями проблем быть не должно. Как и с восторженными взглядами в городском потоке.

Volkswagen Up

Этот автомобиль тоже уже не редкость в Беларуси. Бюджетный европейский хетчбэк 2015 года продается в Минске за $6,9 тыс. в эквиваленте. На одометре Up — 120 тыс. км. Машина оснащена 1-литровым мотором мощностью 68 л. с. В общем, модель не для дальних путешествий. Зато в городе Up — как рыба в воде. Коробка передач у данного экземпляра механическая. Привод — на переднюю ось.

В Беларуси автомобиль два месяца. До этого хетчбэк обитал в Германии. Данная комплектация называется Take Up. Не самая богатая, но и не «барабан». Двигатель может работать на метане, что превращает хетчбэк в суперэкономичное транспортное средство для города.