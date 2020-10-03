Глава Октябрьского района Витебска, заставлявший избирательную комиссию переписать протокол, покинул свой пост

Напомним, что сразу после выборов была опубликована аудиозапись, на которой глава районной администрации «за закрытыми дверьми» требовал от членов участковой избирательной комиссии №25 изменить протокол голосования в поменять местами результаты двух кандидатов — Тихановской и Лукашенко.





Во время встречи витеблян с Николаем Шерстневым 17 августа председатель облисполкома заявил, что в отношении господина Сташевского проводится проверка. Однако до сих пор о ее результатах ничего не известно.





После инцидента с аудиозаписью исчез с публичных мероприятий и стал недоступен для журналистов. Однако накануне «Дожинок» он принимал участие в открытии после капремонта детского сада № 36 — об этом написали «Витьбичи», но фото чиновника они не стали публиковать.





1 октября появилась неофициальная информация о «проводах» Сергея Сташевского с поста главы районной администрации. Вчера она подтвердилась изменениями на сайте горисполкома — имя и фото чиновника исчезли со страницы руководства Октябрьского района.



