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Глава белорусской общины Крыма: Пришло время для признания Минском полуострова российским
Источник материала: Партизан
Участие председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова в VII Форуме регионов Беларуси и России можно расценивать как позитивный звоночек в вопросе признания Минском полуострова частью Российской Федерации.
Соответствующее мнение корреспонденту
По его словам, преждевременно говорить о том, что участие Константинова в VII Форуме регионов Беларуси и России можно расценивать как признание Беларусью Крыма субъектом Российской Федерации.
«Однако, как определённый позитивный звоночек для будущих перемен в этом вопросе выступление Владимира Константинова (на российско-белорусском форуме – прим. ред.) можно оценивать», - добавил он.
Следующим этапом, считает Чегринец, должен стать приезд белорусских официальных лиц в Крым и налаживание официальных контактов между обеими республиками.
Напомним, что в МИД Украины пригласили советника-посланника посольства Беларуси, чтобы он объяснил участие в VII Форуме регионов Беларуси и России Владимира Константинова в формате видеоконференции.
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Участие председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова в VII Форуме регионов Беларуси и России можно расценивать как позитивный...
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