Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии через суд добилась титула принцессы













Также Боэль получила право на фамилию своего отца, Альберта Саксен-Кобург-Готского, и на почетное обращение «ваше высочество». Кроме того, она может претендовать на восьмую часть наследства бывшего монарха.





«Победа в суде никогда не заменит любовь отца, но дает чувство справедливости», — цитирует RTL адвоката Боэль Марка Уйттендале.





Дельфина Боэль родилась в 1968 году в результате связи Альберта II и баронессы Сибиллы де Селис Лоншан. Оба в то время состояли в браке. Широкая публика узнала об их романе только в 1999 году.





В 2013 году, когда Альберт II отрекся от престола и потерял юридическую неприкосновенность, Боэль подала против него судебный иск, требуя признать отцовство.





В 2019 году суд обязал бывшего монарха сдать тест ДНК, который доказал его родственную связь с Боэль. В начале 2020-го Альберт II официально признал внебрачную дочь.