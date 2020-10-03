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Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии через суд добилась титула принцессы
Источник материала: Партизан
Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II, художница Дельфина Боэль имеет право носить титул принцессы. Такое решение вынес Апелляционный суд Брюсселя, пишет бельгийское издание VRT.
Также Боэль получила право на фамилию своего отца, Альберта Саксен-Кобург-Готского, и на почетное обращение «ваше высочество». Кроме того, она может претендовать на восьмую часть наследства бывшего монарха.
«Победа в суде никогда не заменит любовь отца, но дает чувство справедливости», — цитирует RTL адвоката Боэль Марка Уйттендале.
Дельфина Боэль родилась в 1968 году в результате связи Альберта II и баронессы Сибиллы де Селис Лоншан. Оба в то время состояли в браке. Широкая публика узнала об их романе только в 1999 году.
В 2013 году, когда Альберт II отрекся от престола и потерял юридическую неприкосновенность, Боэль подала против него судебный иск, требуя признать отцовство.
В 2019 году суд обязал бывшего монарха сдать тест ДНК, который доказал его родственную связь с Боэль. В начале 2020-го Альберт II официально признал внебрачную дочь.
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Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II, художница Дельфина Боэль имеет право носить титул принцессы. Такое решение вынес Апелляционный суд Брюсселя,...
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