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Посол Украины продолжит работать в Беларуси

03.10.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД Украины останется "единственным окном коммуникации" между двумя соседствующими странами, заявил глава украинского дипведомства.



Посол Украины продолжит свою работу в Беларуси, к тому же, Киев не станет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

По его мнению, оснований для ухудшения дипломатических отношений пока нет.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил министр.

Однако из официальных контактов между странами, по словам Кулебы, останется только "окно коммуникации" - через МИД.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Украина будет называть Александра Лукашенко по имени без должности после завершения срока его полномочий.  
 
Теги: Минск
 
 
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МИД Украины останется "единственным окном коммуникации" между двумя соседствующими странами, заявил глава украинского дипведомства.
 
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