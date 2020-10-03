Посол Украины продолжит работать в Беларуси









BBC Украина . Посол Украины продолжит свою работу в Беларуси, к тому же, Киев не станет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске . Об этом в пятницу, 2 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью





По его мнению, оснований для ухудшения дипломатических отношений пока нет.





"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил министр.





Однако из официальных контактов между странами, по словам Кулебы, останется только "окно коммуникации" - через МИД.





Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Украина будет называть Александра Лукашенко по имени без должности после завершения срока его полномочий.